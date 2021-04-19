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12 клубов Европы создают футбольную Суперлигу – УЕФА против

Понедельник, 19 апреля 2021, 10:40
12 клубов Европы создают футбольную Суперлигу – УЕФА против

12 европейских клубов объявили о создании футбольной Суперлиги и готовы обсудить с ФИФА и УЕФА дальнейшее сотрудничество.

Источник: Sportarena 

Детали: Основывают Суперлигу "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Ливерпуль", "Челси", "Арсенал", "Тоттенхэм", "Реал", "Барселона", "Атлетико", "Ювентус", "Милан" и "Интер". 

Управлять турниром будут клубы-учредители.

Возглавил Суперлигу президент "Реала" Флорентино Перес, вице-председателями будут президент "Ювентуса" Андреа Аньелли и совладелец "Манчестер Юнайтед" Джоэл Глейзер.

В официальном заявлении клубов-основателей Суперлиги представлен и формат турнира:

  • 20 клубов-участников: 15 клубов-основателей и еще 5 команд, которые ежегодно будут проходить квалификацию на основании результатов предыдущего сезона;
  • матчи посреди недели: все клубы-участники продолжат выступления в своих национальных чемпионатах, календарь которых не потерпит никаких изменений;
  • сезон Суперлиги начнется в августе: будут сформированы две группы по 10 команд с играми дома и на выезде. По три команды из группы выйдут в 1/4 финала, команды, занявшие четвертые и пятые места в группах сразятся в плей-офф за место в четвертьфинале. Для выхода в финал будут проводиться матчи на нейтральных полях, финалисты определятся по итогам одной игры.

Основатели полагают, что новый ежегодный турнир обеспечит значительно больший экономический рост и поддержку европейскому футболу благодаря долгосрочному обязательству не ограничивать выплаты солидарности, которые будут расти вместе с доходами лиги. 

Эти выплаты солидарности будут значительно выше, чем выплаты, производимые текущими европейскими соревнованиями, и, как ожидается, превысят 10 миллиардов евро в течение первоначального периода действия обязательств клубов.

Утверждается, что соревнование будет построено на устойчивой финансовой основе, при этом все клубы-учредители подпишутся на систему расходов. 

В обмен на свои обязательства клубы-основатели получат сумму в размере 3,5 миллиарда евро исключительно для поддержки своих инвестиционных планов в инфраструктуру и компенсации воздействия пандемии COVID

Основатели Суперлиги готовы обсудить с Междунаро́дной федера́цией футбо́ла (ФИФА) и Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) дальнейшее сотрудничество.

Европейский футбольный союз уже выступил против создания нового проекта.

 Позицию УЕФА поддержали АПЛ, Ла Лига, Серия А, а также футбольные ассоциации Англии, Италии и Испании.

УЕФА сообщал, что клубам-организаторам Суперлиги запретят участвовать в любых соревнованиях на национальном, европейском и мировом уровнях, а их футболистам могут запретить выступать за национальные команды.

Прямая речь Переса: "Мы поможем футболу на всех уровнях и выведем его на законное место в мире. Футбол — единственный глобальный вид спорта в мире, который наличествует более четырех миллиардов болельщиков, и наша ответственность состоит в том, чтобы удовлетворить их желания".

Справка: 19 апреля состоится заседание Исполкома УЕФА, на котором будет обсуждаться формат еврокубков после 2024 года.

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Темы: футболспортЕвропа
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