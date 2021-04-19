12 клубов Европы создают футбольную Суперлигу – УЕФА против
12 европейских клубов объявили о создании футбольной Суперлиги и готовы обсудить с ФИФА и УЕФА дальнейшее сотрудничество.
Источник: Sportarena
Детали: Основывают Суперлигу "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Ливерпуль", "Челси", "Арсенал", "Тоттенхэм", "Реал", "Барселона", "Атлетико", "Ювентус", "Милан" и "Интер".
Управлять турниром будут клубы-учредители.
Возглавил Суперлигу президент "Реала" Флорентино Перес, вице-председателями будут президент "Ювентуса" Андреа Аньелли и совладелец "Манчестер Юнайтед" Джоэл Глейзер.
В официальном заявлении клубов-основателей Суперлиги представлен и формат турнира:
- 20 клубов-участников: 15 клубов-основателей и еще 5 команд, которые ежегодно будут проходить квалификацию на основании результатов предыдущего сезона;
- матчи посреди недели: все клубы-участники продолжат выступления в своих национальных чемпионатах, календарь которых не потерпит никаких изменений;
- сезон Суперлиги начнется в августе: будут сформированы две группы по 10 команд с играми дома и на выезде. По три команды из группы выйдут в 1/4 финала, команды, занявшие четвертые и пятые места в группах сразятся в плей-офф за место в четвертьфинале. Для выхода в финал будут проводиться матчи на нейтральных полях, финалисты определятся по итогам одной игры.
Основатели полагают, что новый ежегодный турнир обеспечит значительно больший экономический рост и поддержку европейскому футболу благодаря долгосрочному обязательству не ограничивать выплаты солидарности, которые будут расти вместе с доходами лиги.
Эти выплаты солидарности будут значительно выше, чем выплаты, производимые текущими европейскими соревнованиями, и, как ожидается, превысят 10 миллиардов евро в течение первоначального периода действия обязательств клубов.
Утверждается, что соревнование будет построено на устойчивой финансовой основе, при этом все клубы-учредители подпишутся на систему расходов.
В обмен на свои обязательства клубы-основатели получат сумму в размере 3,5 миллиарда евро исключительно для поддержки своих инвестиционных планов в инфраструктуру и компенсации воздействия пандемии COVID
Основатели Суперлиги готовы обсудить с Междунаро́дной федера́цией футбо́ла (ФИФА) и Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) дальнейшее сотрудничество.
Европейский футбольный союз уже выступил против создания нового проекта.
Позицию УЕФА поддержали АПЛ, Ла Лига, Серия А, а также футбольные ассоциации Англии, Италии и Испании.
УЕФА сообщал, что клубам-организаторам Суперлиги запретят участвовать в любых соревнованиях на национальном, европейском и мировом уровнях, а их футболистам могут запретить выступать за национальные команды.
Прямая речь Переса: "Мы поможем футболу на всех уровнях и выведем его на законное место в мире. Футбол — единственный глобальный вид спорта в мире, который наличествует более четырех миллиардов болельщиков, и наша ответственность состоит в том, чтобы удовлетворить их желания".
Справка: 19 апреля состоится заседание Исполкома УЕФА, на котором будет обсуждаться формат еврокубков после 2024 года.