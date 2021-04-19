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У Києві 3 сотні людей госпіталізували з COVID-19 або ж підозрою

Понеділок, 19 квітня 2021, 11:14

За попередню добу у Києві більше ніж 300 людей госпіталізували із підтвердженим захворюванням на коронавірус або ж з підозрою COVID-19.

Джерело: Telegram-канал міського голови Києва Віталія Кличка

Деталі: Загалом у Києві за весь час пандемії підтвердили 185 339 випадків коронавірусу.

За попередню добу підтвердили 447 випадків захворювання на коронавірус:

  • 250 жінок віком від 19 до 90 років
  • 183 чоловіки віком від 18 до 91 років
  • 2 дівчини 15 та 16 років та 12 хлопчиків від 1 місяця до 16 років.

Крім того, 18 квітня у Києві підтвердили 23 летальних випадки від вірусу (загалом 4221).

У неділю 90 осіб госпіталізували із підтвердженим захворюванням на коронавірус, 221 людину госпіталізували з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

За попередню добу 231 людина подолала коронавірус (загалом 115 592).

Найбільше нових випадків захворювання виявили в Дарницькому (147), Дніпровському (109) та Деснянському (42) районах.

 

Українська правда
Теми: КиївкоронавірусCovid-2019


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