Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Києві 3 сотні людей госпіталізували з COVID-19 або ж підозрою

Понеділок, 19 квітня 2021, 11:14
У Києві 3 сотні людей госпіталізували з COVID-19 або ж підозрою

За попередню добу у Києві більше ніж 300 людей госпіталізували із підтвердженим захворюванням на коронавірус або ж з підозрою COVID-19.

Джерело: Telegram-канал міського голови Києва Віталія Кличка

Деталі: Загалом у Києві за весь час пандемії підтвердили 185 339 випадків коронавірусу.

За попередню добу підтвердили 447 випадків захворювання на коронавірус:

  • 250 жінок віком від 19 до 90 років
  • 183 чоловіки віком від 18 до 91 років
  • 2 дівчини 15 та 16 років та 12 хлопчиків від 1 місяця до 16 років.

Крім того, 18 квітня у Києві підтвердили 23 летальних випадки від вірусу (загалом 4221).

У неділю 90 осіб госпіталізували із підтвердженим захворюванням на коронавірус, 221 людину госпіталізували з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

За попередню добу 231 людина подолала коронавірус (загалом 115 592).

Найбільше нових випадків захворювання виявили в Дарницькому (147), Дніпровському (109) та Деснянському (42) районах.

 

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: КиївкоронавірусCovid-2019
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

Оновлено, відеоУ російському Курську лунають вибухи, губернатор повідомляє про БпЛА

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

Усі новини...
Київ
КМВА поки не буде сповіщати про тривогу через проблеми з "екстреними оповіщеннями"
Залпова злива в Києві: є підтоплення в двох районах
Вибухи в Шевченківському суді: ДБР розслідує всі обставини
Останні новини
20:53
Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку
20:39
Мисливці на "Шахедів" і суперсучасні ракетні системи: на Львівщині кажуть, що посилили ППО
20:27
У Севастополі було чутно вибух, окупанти пишуть про збитий безпілотник
20:24
У жовтні банки видали іпотечних кредитів на 1,3 мільярда – НБУ
20:13
"Укргідроенерго" планує відновити 1 ГВт потужності протягом наступних пів року
20:10
Народила від батька: на Сумщині поліція затримала чоловіка, який систематично ґвалтував доньку
20:08
Європейська інвесткомпанія KKCG придбала ІТ-платформу Avenga з офісами в Україні
20:06
Шольц розповів, як відволік Орбана від голосування проти України
20:05
Російський суд відправив кримського журналіста Ернеса Аметова до в’язниці на 11 років 
20:00
ТОК-ШОУ УП: Історичне рішення ЄС. Турне Зеленського. Ракетний терор РФ. Відкриті декларації
Усі новини...
Реклама: