В Киеве 3 сотни людей госпитализированы с COVID-19 или подозрением
За минувшие сутки в Киеве более 300 человек госпитализированы с подтвержденным заболеванием на коронавирус или с подозрением COVID-19.
Источник: Telegram-канал городского головы Киева Виталия Кличко
Детали: Всего в Киеве за все время пандемии подтвердили 185 339 случаев коронавируса.
За минувшие сутки подтвердили 447 случаев заболевания коронавирус:
- 250 женщин в возрасте от 19 до 90 лет
- 183 мужчины в возрасте от 18 до 91 лет
- 2 девушки 15 и 16 лет и 12 мальчиков от 1 месяца до 16 лет.
Кроме того, 18 апреля в Киеве подтвердили 23 летальных случая от вируса (всего 4221).
В воскресенье 90 человек госпитализировали с подтвержденным заболеванием на коронавирус, 221 человека госпитализировали с подозрением на COVID-19 и пневмониями.
За минувшие сутки 231 человек преодолел коронавирус (всего 115 592).
Больше всего новых случаев заболевания обнаружили в Дарницком (147), Днепровском (109) и Деснянском (42) районах.