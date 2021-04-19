В Киеве 3 сотни людей госпитализированы с COVID-19 или подозрением

За минувшие сутки в Киеве более 300 человек госпитализированы с подтвержденным заболеванием на коронавирус или с подозрением COVID-19.

Источник: Telegram-канал городского головы Киева Виталия Кличко

Детали: Всего в Киеве за все время пандемии подтвердили 185 339 случаев коронавируса.

За минувшие сутки подтвердили 447 случаев заболевания коронавирус:

250 женщин в возрасте от 19 до 90 лет

183 мужчины в возрасте от 18 до 91 лет

2 девушки 15 и 16 лет и 12 мальчиков от 1 месяца до 16 лет.

Кроме того, 18 апреля в Киеве подтвердили 23 летальных случая от вируса (всего 4221).

В воскресенье 90 человек госпитализировали с подтвержденным заболеванием на коронавирус, 221 человека госпитализировали с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

За минувшие сутки 231 человек преодолел коронавирус (всего 115 592).

Больше всего новых случаев заболевания обнаружили в Дарницком (147), Днепровском (109) и Деснянском (42) районах.