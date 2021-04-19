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У Європарламенті ініціюють обговорення нарощення військ РФ біля України

Понеділок, 19 квітня 2021, 11:18

Група Європейської народної партії (ЄНП) в Європейському парламенті вимагає провести дебати на пленарному засіданні наступного тижня через поточне нарощування російської військової потужності на кордоні з Україною.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві євродепутатки від ЄНП Сандри Калнієте, оприлюдненій на сайті партії в понеділок, 19 квітня.

"Колективний борг Європи - підтвердити нашу підтримку України, і ми хотіли б почути від президентів Європейської комісії і Європейської ради, як Європейський Союз має намір це зробити", - заявила Калнієте, яка у ЄНП відповідає за зовнішньополітичний напрямок.

"Росія зосередила понад 40 тисяч військовослужбовців на кордоні з Україною. Тільки в цьому році вбито 26 українських солдатів. Ситуація погіршується і є серйозною і зростаючою загрозою європейській стабільності і безпеці, а також суверенітету України", - продовжила Калнієте.

За її словами, ЄС і держави-члени повинні почати виконувати свої декларації - допомогти Україні з військової, але також політичної точки зору.

"Це має бути роз'яснено без зволікань найвищою владою Європейського Союзу. Крім того, разом з нашими партнерами пора надати Україні План дій щодо членства в НАТО", - заявила вона.

Раніше депутати Європейського парламенту звернулись до Росії із закликом припинити провокації і залякування України.

Теми: РосіявійнаЄвропарламент


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