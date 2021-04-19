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В Европарламенте инициируют обсуждение наращивания войск РФ у Украины

Понедельник, 19 апреля 2021, 11:18

Группа Европейской народной партии (ЕНП) в Европейском парламенте требует провести дебаты на пленарном заседании на следующей неделе из-за текущего наращивание российской военной мощи на границе с Украиной.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении евродепутата от ЕНП Сандры Калниете, обнародованном на сайте партии в понедельник, 19 апреля.

"Коллективный долг Европы - подтвердить нашу поддержку Украине, и мы хотели бы услышать от президентов Европейской комиссии и Европейского совета, как Европейский Союз намерен это сделать", - заявила Калниете, которая в ЕНП отвечает за внешнеполитическое направление.

"Россия сосредоточила более 40 000 военнослужащих на границе с Украиной. Только в этом году убиты 26 украинских солдат. Ситуация ухудшается и является серьезной и растущей угрозой европейской стабильности и безопасности, а также суверенитета Украины", - продолжила Калниете.

По ее словам, ЕС и государства-члены должны начать выполнять свои декларации - помочь Украине с военной, но также политической точки зрения.

"Это должно быть разъяснено незамедлительно высшей властью Европейского Союза. Кроме того, вместе с нашими партнерами пора предоставить Украине План действий по членству в НАТО", - заявила она.

Ранее депутаты Европейского парламента обратились к России с призывом прекратить провокации и запугивание Украины.

Темы: РосcиявойнаЕвропарламент


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