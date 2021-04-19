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Україну накриють дощі і грози

Понеділок, 19 квітня 2021, 11:43
Україну накриють дощі і грози
Фото korets.rayon.in.ua

У найближчі дні в Україні очікуються дощі і грози, але температура повітря потрохи підвищуватиметься.

Джерело: синоптик Наталя Діденко у Facebook, Укргідрометцентр

Пряма мова Діденко: "Вже найближчої ночі циклон накриє дощами Південь України, а впродовж доби, розкручуючись, вивернеться на Схід та Центр України. Дощі можуть бути сильними. До опадів приєднається сильний вітер. На Заході України також очікуються дощі, місцями ймовірні грози. У Карпатах можуть бути зливи". 

 

Деталі: Вночі в Україні +3+7 градусів, вдень +9+13 градусів.

У Києві у вівторок буде прохолодно і вітряно, очікуються невеликі дощі. Вночі +3+6, вдень +10+12 градусів.  

 

Прохолодна і дощова погода утримається аж до вихідних.

Українська правда

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Теми: погода
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