Україну накриють дощі і грози

У найближчі дні в Україні очікуються дощі і грози, але температура повітря потрохи підвищуватиметься.

Джерело: синоптик Наталя Діденко у Facebook, Укргідрометцентр

Пряма мова Діденко: "Вже найближчої ночі циклон накриє дощами Південь України, а впродовж доби, розкручуючись, вивернеться на Схід та Центр України. Дощі можуть бути сильними. До опадів приєднається сильний вітер. На Заході України також очікуються дощі, місцями ймовірні грози. У Карпатах можуть бути зливи".

Деталі: Вночі в Україні +3+7 градусів, вдень +9+13 градусів.

У Києві у вівторок буде прохолодно і вітряно, очікуються невеликі дощі. Вночі +3+6, вдень +10+12 градусів.

Прохолодна і дощова погода утримається аж до вихідних.