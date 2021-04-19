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Украину накроют сильные дожди и грозы

Понедельник, 19 апреля 2021, 11:43
Фото korets.rayon.in.ua

В ближайшие дни в Украине ожидаются сильные дожди и грозы, но температура воздуха будет понемногу повышаться.

Источник: синоптик Наталья Диденко в Facebook, Укргидрометцентр

Прямая речь Диденко: "Уже ближайшей ночью циклон накроет дождями Юг Украины, а в течение суток, раскручиваясь, вывернется на Восток и Центр Украины. Дожди могут быть сильными. К осадкам присоединится сильный ветер. На Западе Украины также ожидаются дожди, местами возможны грозы. В Карпатах могут быть ливни". 

 

Детали: Ночью в Украине +3+7 градусов, днем ​​+9 +13 градусов.

В Киеве во вторник будет прохладно и ветрено, ожидаются небольшие дожди. Ночью +3+6, днем +​​10+12 градусов. 

 

Прохладная и дождливая погода сохранится до выходных.

 

Украинская правда
Темы: погода


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