В ближайшие дни в Украине ожидаются сильные дожди и грозы, но температура воздуха будет понемногу повышаться.

Источник: синоптик Наталья Диденко в Facebook, Укргидрометцентр

Прямая речь Диденко: "Уже ближайшей ночью циклон накроет дождями Юг Украины, а в течение суток, раскручиваясь, вывернется на Восток и Центр Украины. Дожди могут быть сильными. К осадкам присоединится сильный ветер. На Западе Украины также ожидаются дожди, местами возможны грозы. В Карпатах могут быть ливни".

Детали: Ночью в Украине +3+7 градусов, днем ​​+9 +13 градусов.

В Киеве во вторник будет прохладно и ветрено, ожидаются небольшие дожди. Ночью +3+6, днем +​​10+12 градусов.

Прохладная и дождливая погода сохранится до выходных.