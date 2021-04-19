Украину накроют сильные дожди и грозы
Понедельник, 19 апреля 2021, 11:43
В ближайшие дни в Украине ожидаются сильные дожди и грозы, но температура воздуха будет понемногу повышаться.
Источник: синоптик Наталья Диденко в Facebook, Укргидрометцентр
Прямая речь Диденко: "Уже ближайшей ночью циклон накроет дождями Юг Украины, а в течение суток, раскручиваясь, вывернется на Восток и Центр Украины. Дожди могут быть сильными. К осадкам присоединится сильный ветер. На Западе Украины также ожидаются дожди, местами возможны грозы. В Карпатах могут быть ливни".
Детали: Ночью в Украине +3+7 градусов, днем +9 +13 градусов.
В Киеве во вторник будет прохладно и ветрено, ожидаются небольшие дожди. Ночью +3+6, днем +10+12 градусов.
Прохладная и дождливая погода сохранится до выходных.
Украинская правда