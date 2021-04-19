Боррель звернувся до Росії перед обговоренням агресії проти України на Раді ЄС

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель перед обговоренням міністрами закордонних справ Євросоюзу ситуації на кордоні України закликав Росію відвести війська.

Про це повідомляє кореспондент "Європейської правди"

За словами Борреля, на засіданні, що пройде у відеоформаті, міністри обговорять ситуацію на кордоні України щодо розгортання російських військ.

"Ситуація вкрай небезпечна. Ми закликаємо Росію відвести її війська від українського кордону", - сказав Боррель перед початком зустрічі.

Він нагадав, що до участі у відеоконференції запрошено міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу, який, за словами Борреля, проінформує європейських колег про ситуацію на українському кордоні.

"Відносини з Росією не покращуються, навпаки: напруження зростає", - додав Боррель.

Крім того, за словами дипломата, глави МЗС 27 країн ЄС розглянуть ситуацію з висилкою з Чехії російських дипломатів та погіршення стану здоров’я російського опозиціонера Алексєя Навального.

Нагадаємо, група Європейської народної партії (ЄНП) в Європейському парламенті вимагає провести дебати на пленарному засіданні наступного тижня через поточне нарощування російської військової потужності на кордоні з Україною.