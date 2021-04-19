Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Боррель обратился к России перед обсуждением агрессии против Украины на Совете ЕС

Понедельник, 19 апреля 2021, 11:48

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель перед обсуждением министрами иностранных дел Евросоюза ситуации на границе Украины призвал Россию отвести войска.

Об этом сообщает корреспондент "Европейской правды"

По словам Борреля, на заседании, которое пройдет в видеоформате, министры обсудят ситуацию на границе Украины из-за развертывания российских войск.

"Ситуация крайне опасна. Мы призываем Россию отвести ее войска от украинской границы", - сказал Боррель перед началом встречи.

Он напомнил, что к участию в видеоконференции приглашен министр иностранных дел Украины Дмитрия Кулеба, который, по словам Борреля, проинформирует европейских коллег о ситуации на украинской границе.

"Отношения с Россией не улучшаются, наоборот: напряжение растет", - добавил Боррель.

Кроме того, по словам дипломата, главы МИД 27 стран ЕС рассмотрят ситуацию с высылкой из Чехии российских дипломатов и ухудшение состояния здоровья российского оппозиционера Алексея Навального.

Напомним, группа Европейской народной партии (ЕНП) в Европейском парламенте требует провести дебаты на пленарном заседании на следующей неделе из-за текущего наращивания российской военной мощи на границе с Украиной.

Темы: РосcияЕвропа


powered by lun.ua
Главное сегодня

В Госдуме РФ заявили, что США выписали Навальному билет на тот свет

COVID в Украине унес жизни уже 40 тысяч человек

COVID-19 в мире: изменилась тройка лидеров по количеству новых случаев

В многоэтажке Киева обвалились балконы

Киевщина начала вакцинацию препаратом Pfizer: кого прививают первыми

Стало известно имя бойца, погибшего в воскресенье

Все новости...
Росcия
В Европарламенте инициируют обсуждение наращивания войск РФ у Украины
В НАТО поддержали Чехию, напомнив об опасном поведении России
В Госдуме РФ заявили, что США выписали Навальному билет на тот свет
Последние новости
11:55
фотоБежал из страны: в Борисполе поймали иностранца, которого подозревают в убийстве
11:48
Боррель обратился к России перед обсуждением агрессии против Украины на Совете ЕС
11:46
"Слуга народа" Тищенко устроил вечеринку во время карантина: полиция проверяет
11:43
Украину накроют сильные дожди и грозы
11:38
Украина потратит на космическую программу 15 миллиардов
11:25
фотоНа Луганщине пресекли вмешательство в работу радиоэлектронных сетей подразделений ООС
11:22
Курс валют на 19 апреля: межбанк, "черный" и наличный рынки
11:18
В Европарламенте инициируют обсуждение наращивания войск РФ у Украины
11:14
В Киеве 3 сотни людей госпитализированы с COVID-19 или подозрением
11:11
В Таиланде помиловали 9 украинцев
Все новости...