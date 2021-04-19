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Боррель обратился к России перед обсуждением агрессии против Украины на Совете ЕС

Понедельник, 19 апреля 2021, 11:48

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель перед обсуждением министрами иностранных дел Евросоюза ситуации на границе Украины призвал Россию отвести войска.

Об этом сообщает корреспондент "Европейской правды"

По словам Борреля, на заседании, которое пройдет в видеоформате, министры обсудят ситуацию на границе Украины из-за развертывания российских войск.

"Ситуация крайне опасна. Мы призываем Россию отвести ее войска от украинской границы", - сказал Боррель перед началом встречи.

Он напомнил, что к участию в видеоконференции приглашен министр иностранных дел Украины Дмитрия Кулеба, который, по словам Борреля, проинформирует европейских коллег о ситуации на украинской границе.

"Отношения с Россией не улучшаются, наоборот: напряжение растет", - добавил Боррель.

Кроме того, по словам дипломата, главы МИД 27 стран ЕС рассмотрят ситуацию с высылкой из Чехии российских дипломатов и ухудшение состояния здоровья российского оппозиционера Алексея Навального.

Напомним, группа Европейской народной партии (ЕНП) в Европейском парламенте требует провести дебаты на пленарном заседании на следующей неделе из-за текущего наращивания российской военной мощи на границе с Украиной.

Темы: РосcияЕвропа
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