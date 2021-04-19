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Втікав з країни: у Борисполі впіймали іноземця, якого підозрюють у вбивстві

Понеділок, 19 квітня 2021, 11:55
Втікав з країни: у Борисполі впіймали іноземця, якого підозрюють у вбивстві

Столичні правоохоронці протягом двох годин розшукали та затримали в аеропорту "Бориспіль" іноземця за підозрою у вбивстві знайомого.

Джерело: відділ комунікації поліції Києва

Деталі: Зазначається, під час бійки на проспекті Лісовому в Деснянському районі один із учасників отримав ножем в груди та помер на місці. Свідки повідомили поліції, що чоловіки були знайомими. Після цього підозрюваний вбивця намагався втекти з країни і поїхав до "Борисполя".

Поліція відправила туди наряди поліції й протягом двох годин затримали втікача в одному з терміналів аеропорту. Ним виявився іноземець 1993 року народження.

Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

 

Українська правда

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Теми: БориспільКиївполіціявбивство
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