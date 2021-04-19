Бежал из страны: в Борисполе поймали иностранца, которого подозревают в убийстве

Столичные правоохранители в течение двух часов разыскали и задержали в аэропорту "Борисполь" иностранца по подозрению в убийстве знакомого.

Источник: отдел коммуникации полиции Киева

Детали: Отмечается, во время драки на проспекте Лесном в Деснянском районе один из участников получил ножом в грудь и скончался на месте. Свидетели сообщили полиции, что мужчины они были знакомы. После этого подозреваемый убийца пытался бежать из страны и поехал в "Борисполь".

Полиция отправила туда наряды полиции и в течение двух часов задержали беглеца в одном из терминалов аэропорта. Им оказался иностранец 1993 года рождения.

Ему грозит до 15 лет лишения свободы.