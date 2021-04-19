В Литві послабили карантин: відкрилися торгові центри та кінотеатри

В Литві з 19 квітня відновили роботу торгові центри, кінотеатри, театри, концертні зали, також відтепер можна проводити невеликі заходи.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Відповідно до ухваленого минулого тижня рішення, магазини в торгових центрах працюють тільки з понеділка по п'ятницю, у вихідні вони закриті.

Магазини промтоварів, ветеринарні аптеки та магазини для тварин, салони оптики, аптеки і магазини з окремим входом зможуть, як і раніше, працювати у вихідні дні.

У всіх торгових центрах на одного покупця повинно виділятися 50 квадратних метрів площі або ж в одному магазині можна обслуговувати лише одну людину.

З понеділка знову працюють кінотеатри, театри – можна проводити заходи з глядачами як в приміщеннях, так і на вулиці. Водночас, на таких заходах можуть бути присутні не більше 150 людей, вони не повинні займати понад 30% місць в залі.

Пізніше цього тижня у Литві відкриються вуличні кафе, а з наступного тижня - спортклуби. Всі ці види діяльності були заборонені з 16 грудня 2020 року через епідемію коронавірусу.

Нагадаємо, Словаччина з 19 квітня послабила жорсткий карантин, знову дозволивши роботу низки закладів та виїзд на відпочинок за межі свого району.