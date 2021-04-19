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В Литве ослабили карантин: открылись торговые центры и кинотеатры

Понедельник, 19 апреля 2021, 12:09

В Литве с 19 апреля возобновили работу торговые центры, кинотеатры, театры, концертные залы, также теперь можно проводить небольшие мероприятия.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Согласно принятому на прошлой неделе решению, магазины в торговых центрах работают только с понедельника по пятницу, в выходные они закрыты.

Магазины промтоваров, ветеринарные аптеки и магазины для животных, салоны оптики, аптеки и магазины с отдельным входом смогут, как и раньше, работать в выходные дни.

Во всех торговых центрах на одного покупателя должно выделяться 50 квадратных метров площади или же в одном магазине можно обслуживать только одного человека.

С понедельника снова работают кинотеатры, театры - можно проводить мероприятия со зрителями как в помещениях, так и на улице. В то же время, на таких мероприятиях могут присутствовать не более 150 человек, они не должны занимать более 30% мест в зале.

Позже на этой неделе в Литве откроются уличные кафе, а со следующей недели - спортклубы. Все эти виды деятельности были запрещены с 16 декабря 2020 года из-за эпидемии коронавируса.

Напомним, Словакия с 19 апреля ослабила жесткий карантин, снова позволив работу ряда учреждений и выезд на отдых за пределы своего района.

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