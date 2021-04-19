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У Києві й 18 областях рівень госпіталізацій "зашкалює" 

Понеділок, 19 квітня 2021, 12:22

У Києві й 18 областях рівень госпіталізацій хворих на коронавірусну інфекцію перевищує критичний показник 60 на 100 000 населення. 

Джерело: сайт Міністерства охорони здоров'я

Деталі: 16-18 квітня показник госпіталізацій "зашкалював" у Києві й Київській області, у Вінницькій, Волинськй, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Луганській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій, Чернігівській областях. 

У Києві цей показник станом на 18 квітня становив 76,3. При цьому у столиці зайняті вже 73,6% ліжок із киснем при межовому показнику 65% 

У червоній зоні епідемічної небезпеки залишаються столиця та 12 областей.

Так, у червоній зоні перебувають Київ і  Київська область, Житомирська, Запорізька, Львівська, Миколаївська, Полтавська, Одеська, Сумська, Харківська, Хмельницька, Чернігівська та Чернівецька області.

У жовтій зоні перебувають Закарпатська, Івано-Франківська та Херсонська області. В них карантинні обмеження найслабші зараз. 

Решта областей потрапляють у помаранчеву зону.

 

Теми: епідеміяCovid-2019коронавірускарантинМОЗ


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