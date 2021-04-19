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В Киеве и 18 областях уровень госпитализаций "зашкаливает"

Понедельник, 19 апреля 2021, 12:22
В Киеве и 18 областях уровень госпитализаций зашкаливает

В Киеве и 18 областях уровень госпитализаций больных коронавирусной инфекцией превышает критический показатель 60 на 100 000 населения.

Источник: сайт Министерства здравоохранения

Детали: 16-18 апреля показатель госпитализаций "зашкаливал" в Киеве и Киевской области, в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Луганской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой, Черниговской областях.

В Киеве этот показатель по состоянию на 18 апреля составил 76,3. При этом в столице заняты уже 73,6% коек с кислородом при граничном показателю 65%.

Самый высокий показатель госпитализаций по состоянию на 18 апреля в Хмельницкой области (117,3 на 100 000 населения), Черниговской (97,2), Сумской (89,4) и Черкасской (89,1) областях.

Меньше всего больничных мест с кислородом свободно в: Киеве (загруженность коек с кислородом – 73,6%), Одесской области (71,7%), Львовской и Киевской областях (69,1%).

В целом индикатор заполненности коек с кислородом превышают 8 регионов.

В красной зоне эпидемической опасности остаются 13 регионов: Киев и Киевская область, Житомирская, Запорожская, Львовская, Николаевская, Полтавская, Одесская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая, Черниговская и Черновицкая области.

В желтой зоне находятся Закарпатская, Ивано-Франковская и Херсонская области. В них карантин самый слабый сейчас.

Остальные области попадают в оранжевую зону.

 

С 24 февраля по 30 апреля на всей территории Украины действуют как минимум те карантинные ограничения, которые соответствуют "желтому" уровню эпидемической опасности. Однако региональные власти и комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС усиливают карантин согласно эпидемическим показателям в регионе.

Темы: эпидемияCovid-2019коронавирускарантинМинздрав
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