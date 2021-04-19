Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Трьох посадовців на Франківщині спіймали з подвійним громадянством

Понеділок, 19 квітня 2021, 12:23
Трьох посадовців на Франківщині спіймали з подвійним громадянством

Контррозвідка СБУ викрила трьох високопосадовців Івано-Франківської області на подвійному громадянстві.

Джерело: пресслужба СБУ Івано-Франківської області

Дослівно: "Контррозвідка СБУ викрила трьох чиновників органів виконавчої влади в Івано-Франківській області на подвійному громадянстві.

Посади держслужбовців передбачали допуск до інформації з обмеженим доступом, у тому числі в оборонній сфері".

Деталі: Зокрема, у заступника директора департаменту облдержадміністрації виявили паспорт громадянина однієї з європейських країн.

Іноземне громадянство також мав високопосадовець головного управління Держгеокадастру в Івано-Франківській області. Його посадові обов’язки передбачали доступ до службової інформації в оборонній сфері.

Також з паспортом громадянки сусідньої країни ЄС виявилася чиновниця, робота якої була пов’язана з використанням даних інформсистем і електронних реєстрів регіонального управління Пенсійного фонду.

Викритих посадовців звільнили із займаних посад.

Двоє з них оскаржили своє звільнення, але Верховний суд підтвердив законність цього рішення. Третя порушниця не оскаржувала своє звільнення в судових інстанціях.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Івано-ФранківськСБУ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

Оновлено, відеоУ російському Курську лунають вибухи, губернатор повідомляє про БпЛА

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

Усі новини...
Івано-Франківськ
У Франківську через негоду впала частина пішоходного мосту
У Франківську сталася стрілянина, є поранений
Суд відправив під нічний домашній арешт офіцера НГУ, який знущався над військовими
Останні новини
21:02
"Київстар": Мобільний інтернет запрацював по всій Україні
20:53
Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку
20:39
Мисливці на "Шахедів" і суперсучасні ракетні системи: на Львівщині кажуть, що посилили ППО
20:27
У Севастополі було чутно вибух, окупанти пишуть про збитий безпілотник
20:24
У жовтні банки видали іпотечних кредитів на 1,3 мільярда – НБУ
20:13
"Укргідроенерго" планує відновити 1 ГВт потужності протягом наступних пів року
20:10
Народила від батька: на Сумщині поліція затримала чоловіка, який систематично ґвалтував доньку
20:08
Європейська інвесткомпанія KKCG придбала ІТ-платформу Avenga з офісами в Україні
20:06
Шольц розповів, як відволік Орбана від голосування проти України
20:05
Російський суд відправив кримського журналіста Ернеса Аметова до в’язниці на 11 років 
Усі новини...
Реклама: