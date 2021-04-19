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Трьох посадовців на Франківщині спіймали з подвійним громадянством

Понеділок, 19 квітня 2021, 12:23

Контррозвідка СБУ викрила трьох високопосадовців Івано-Франківської області на подвійному громадянстві.

Джерело: пресслужба СБУ Івано-Франківської області

Дослівно: "Контррозвідка СБУ викрила трьох чиновників органів виконавчої влади в Івано-Франківській області на подвійному громадянстві.

Посади держслужбовців передбачали допуск до інформації з обмеженим доступом, у тому числі в оборонній сфері".

Деталі: Зокрема, у заступника директора департаменту облдержадміністрації виявили паспорт громадянина однієї з європейських країн.

Іноземне громадянство також мав високопосадовець головного управління Держгеокадастру в Івано-Франківській області. Його посадові обов’язки передбачали доступ до службової інформації в оборонній сфері.

Також з паспортом громадянки сусідньої країни ЄС виявилася чиновниця, робота якої була пов’язана з використанням даних інформсистем і електронних реєстрів регіонального управління Пенсійного фонду.

Викритих посадовців звільнили із займаних посад.

Двоє з них оскаржили своє звільнення, але Верховний суд підтвердив законність цього рішення. Третя порушниця не оскаржувала своє звільнення в судових інстанціях.

Українська правда
Теми: Івано-ФранківськСБУ


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