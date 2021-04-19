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Троих сотрудников на Франковщине поймали с двойным гражданством

Понедельник, 19 апреля 2021, 12:23
Троих сотрудников на Франковщине поймали с двойным гражданством

Контрразведка СБУ разоблачила трех высокопоставленных лиц Ивано-Франковской области на двойном гражданстве.

Источник: пресс-служба СБУ Ивано-Франковской области

Дословно: "Контрразведка СБУ разоблачила трех чиновников органов исполнительной власти в Ивано-Франковской области на двойном гражданстве.

Должности госслужащих предусматривали допуск к информации с ограниченным доступом, в том числе в оборонной сфере".

Детали: В частности, у заместителя директора департамента облгосадминистрации обнаружили паспорт гражданина одной из европейских стран.

Иностранное гражданство также имел чиновник главного управления Госгеокадастра в Ивано-Франковской области. Его должностные обязанности предусматривали доступ к служебной информации в оборонной сфере.

Также с паспортом гражданки соседней страны ЕС оказалась чиновница, работа которой была связана с использованием данных информсистем и электронных реестров регионального управления Пенсионного фонда.

Уличенных должностных лиц уволили от занимаемых должностей.

Двое из них обжаловали свое увольнение, но Верховный суд подтвердил законность этого решения. Третья нарушительница не обжаловала свое увольнение в судебных инстанциях.

Украинская правда

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Темы: Ивано-ФранковскСБУ
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