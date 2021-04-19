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Садовий розповів про святкування Великодня у Львові

Понеділок, 19 квітня 2021, 12:53

Мер Львова Андрій Садовий розповів, що у місті святкування Великодня проходитиме з дотриманням жорстких карантинних обмежень. Освячення кошиків відбуватиметься лише на вулиці, а також мешканці зможуть освятити кошики вдома самостійно.

Джерело: Садовий в ефірі на радіо "Люкс FM", якого цитує Zaxid.net

Пряма мова Садового: "Знову маємо зростаючу динаміку, наразі ситуація непроста. Ми проводили онлайн-зустрічі з отцями всіх конфесій Львова щодо святкування Великодня. До цих нарад долучались наші лікарі, які пояснювати складність епідситуації в місті: люди потрапляють в медичні заклади в дуже складному стані. Відтак ми дійшли згоди щодо проведення освячень. Зараз ми розробляємо протокол, згідно з яким це все буде відбуватися.

Нам категорично не можна допустити, щоб багато людей збиралось в одному місці, адже це одразу дасть ріст захворюваності. Духовенство це усвідомлює, отці розуміють свою відповідальність".

Деталі: За його словами, освячення великодніх кошиків буде відбуватися лише на відкритому повітрі з дотримання великої дистанції між вірянами. Також львів'яни зможуть самостійно освятити свяченою водою великодні кошики вдома.

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Теми: СадовийЛьвівсвяткуваннякоронавірусепідемія


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