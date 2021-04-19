Садовый рассказал о праздновании Пасхи во Львове

Мэр Львова Андрей Садовый рассказал, что в городе празднование Пасхи будет проходить с соблюдением жестких карантинных ограничений. Освящение корзин будет происходить только на улице, а также жители смогут освятить корзины дома самостоятельно.

Источник: Садовый в эфире радио "Люкс FM", которого цитирует Zaxid.net

Прямая речь Садового: "Опять имеем растущую динамику, пока ситуация непростая. Мы проводили онлайн-встречи с отцами всех конфессий Львова по празднованию Пасхи. До этих совещаний привлекались наши врачи, чтобы объяснять сложность эпидситуации в городе: люди попадают в медицинские учреждения в очень сложном состоянии. Поэтому мы пришли к соглашению о проведении освящений. Сейчас мы разрабатываем протокол, согласно которому это все будет происходить.

Нам категорически нельзя допустить, чтобы много людей собиралось в одном месте, ведь это сразу даст рост заболеваемости. Духовенство это осознает, отцы понимают свою ответственность".

Детали: По его словам, освящение пасхальных корзин будет происходить только на открытом воздухе с соблюдением большой дистанции между верующими. Также львовяне смогут самостоятельно освятить святой водой пасхальные корзины дома.

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