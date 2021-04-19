Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Чехія вражена масштабом висилки своїх дипломатів з РФ, обдумує подальші кроки

Понеділок, 19 квітня 2021, 13:04
Чехія вражена масштабом висилки своїх дипломатів з РФ, обдумує подальші кроки
Фото vpk.name

Чехія заявила, що видворення Росією 20 співробітників посольства у Москві у відповідь на висилку Праги 18 російських співробітників посольства стало сильнішою реакцією, ніж очікувалося, тому чеський уряд обговорить подальші кроки.

Про це в понеділок заявив віцепрем’єр-міністр Чехії Ян Гамачек, який також виконує обов’язки міністрів внутрішніх і зовнішніх справ, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Lidovky.

"Реакція сильніша, ніж ми очікували. Дипломатів більше, ніж ми видворили співробітників спецслужб", - сказав Гамачек на пресконференції.

Він повідомив, що обговорить з прем’єр-міністром Бабішем подальші кроки чеської дипломатії,  зокрема, через висилку з Москви заступника посла Чехії. За словами Гамачека, висилка дипломата такого статусу зробила російську відповідь "на сходинку вищою" від чеського кроку.

"Я зустрінуся з прем'єр-міністром, і ми обговоримо, чи потрібно і коли робити подальші кроки чеської сторони", - сказав Гамачек.

Він також заявив, що на відеоконференції в понеділок попросив колег-міністрів закордонних справ ЄС "висловити солідарність" з Чехією.

"Я сподіваюся, що також виходячи з цього..., ми довідаємось про більше висловлювань підтримки, і держави-члени вирішать, чи додавати якісь конкретні рішення", - сказав Гамачек.

Нагадаємо, 18 квітня Росія оголосила 20 співробітників посольства Чехії в Москві персонами нон грата у відповідь на рішення Праги вислати 18 російських дипломатів через організацію агентами РФ вибухів на складі боєприпасів у 2014 році.

Чехія звинуватила РФ у організації вибуху, що стався 16 жовтня 2014 року на складах озброєння у східній частині Чехії, та призвів до численних руйнувань і загибелі двох місцевих жителів. Лише за 6,5 років керівництво чеського уряду офіційно звинуватило Росію в організації цієї диверсії.

За даними чеських ЗМІ, організований вибух був найімовірніше здійснений для зриву постачання зброї, у тому числі в Україну.

Читайте більше у статті: Російський вибух: як "Петров і Боширов" надовго зіпсували відносини Чехії з РФ

"Українська правда" у Threads

Теми: ЧехіяРосіядипломатичні відносини
Головне сьогодні

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

Оновлено, відеоУ російському Курську лунають вибухи, губернатор повідомляє про БпЛА

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

Усі новини...
Чехія
Україна і Чехія збираються спільно виробляти стрілецьку зброю та боєприпаси
Зеленський з Чехії вирушив до Словаччини
Зеленський та прем’єр Чехії обговорили спільне виробництво зброї
Останні новини
21:02
"Київстар": Мобільний інтернет запрацював по всій Україні
20:53
Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку
20:39
Мисливці на "Шахедів" і суперсучасні ракетні системи: на Львівщині кажуть, що посилили ППО
20:27
У Севастополі було чутно вибух, окупанти пишуть про збитий безпілотник
20:24
У жовтні банки видали іпотечних кредитів на 1,3 мільярда – НБУ
20:13
"Укргідроенерго" планує відновити 1 ГВт потужності протягом наступних пів року
20:10
Народила від батька: на Сумщині поліція затримала чоловіка, який систематично ґвалтував доньку
20:08
Європейська інвесткомпанія KKCG придбала ІТ-платформу Avenga з офісами в Україні
20:06
Шольц розповів, як відволік Орбана від голосування проти України
20:05
Російський суд відправив кримського журналіста Ернеса Аметова до в’язниці на 11 років 
Усі новини...