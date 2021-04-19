Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Чехия потрясена масштабом высылки своих дипломатов из РФ, обдумывает дальнейшие шаги

Понедельник, 19 апреля 2021, 13:04
Чехия потрясена масштабом высылки своих дипломатов из РФ, обдумывает дальнейшие шаги
Фото vpk.name

Чехия заявила, что выдворение Россией 20 сотрудников посольства в Москве в ответ на высылку Праги 18 российских сотрудников посольства стало более сильной реакцией, чем ожидалось, поэтому чешское правительство обсудит дальнейшие шаги.

Об этом в понедельник заявил вице-премьер Чехии Ян Гамачек, который также выполняет обязанности министров внутренних и иностранных дел, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Lidovky.

"Реакция сильнее, чем мы ожидали. Дипломатов больше, чем мы выдворили сотрудников спецслужб", - сказал Гамачек на пресс-конференции.

Он сообщил, что обсудит с премьер-министром Бабишем дальнейшие шаги чешской дипломатии, в частности, из-за высылки из Москвы заместителя посла Чехии. По словам Гамачека, высылка дипломата такого статуса подняла ответ Росси "на ступеньку выше" чешского шага.

"Я встречусь с премьер-министром и мы обсудим, нужно ли и когда делать дальнейшие шаги чешской стороны", - сказал Гамачек.

Он также заявил, что на видеоконференции в понедельник попросил коллег-министров иностранных дел ЕС "выразить солидарность" с Чехией.

Как сообщалось, Чехия высылает 18 российских дипломатов и обвиняет РФ в организации взрыва военного склада.

Речь идет о взрыве, который произошел еще 16 октября 2014 года на складах вооружения в восточной части Чехии и привел к многочисленным разрушениям и гибели двух местных жителей. Только за 6,5 лет руководство чешского правительства официально обвинило Россию в организации этой диверсии.

По данным чешских СМИ, организованный взрыв был скорее осуществлен для срыва поставки оружия, в том числе в Украине.

Читайте больше в статье: Русский взрыв: как "Петров и Боширов" надолго испортили отношения Чехии с РФ

Темы: ЧехияРосcиядипломатические отношения
Главное сегодня

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Все новости...
Чехия
Чешский железнодорожный лоукостер анонсировал новые маршруты из Украины в ЕС
Чехия заплатит, чтобы остаться в гиде Michelin
Президент Чехии заявил, что "окно возможностей" на фронте есть до конца года – потом переговоры
Последние новости
17:37
"Укрнафта" запустила новую скважину с суточным дебитом более 50 тонн
17:28
картаУкраинцев призывают воздержаться от походов в Карпаты
17:20
Минюст инициировал конфискацию активов компании, связанной с букмекером 1xbet
17:12
ОП: Украина ожидает решения G7 о конфискации активов РФ
17:03
Тайная вечеря в поле и украшеный гирляндами танк: фото Рождества на передовой
16:57
видеоВ Мадриде состоялся забег Санта Клаусов
16:45
Сколько стоит приготовить оливье перед Новым годом: сравнение цен
16:34
Россияне попали уже по третьей базе с гуманитаркой в Херсоне
16:18
видеоПротестующие в Белграде начали блокаду движения
16:02
В Украине продолжает дешеветь автогаз продолжает дешеветь
Все новости...