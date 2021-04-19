На київському підприємстві вигадали схему і привласнили майже 5 млн – СБУ

Служба безпеки України викрила корупційну схему, організовану у КП "Київбудреконструкція" – її організаторів підозрюють у привласненні понад 4,8 млн грн.

Джерело: СБУ

Дослівно: "Один із посадовців цього підприємства уклав договір з комерсантами на проведення протизсувних робіт у Печерському районі столиці. Підрядник отримав обумовлену угодою суму, проте не виконав жодних робіт і не провів закупівель обладнання. Натомість актами виконаних робіт зафіксовано повне виконання угоди. Гроші були привласнені організаторами оборудки".

Деталі: За місцями проживання та роботи підозрюваних у вчиненні злочину провели обшуки та вилучили документи.

Посадовцю підприємства повідомили про підозру у заволодінні чужим майном через зловживання службовим становищем, вчиненому в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 ККУ).