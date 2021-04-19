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На київському підприємстві вигадали схему і привласнили майже 5 млн – СБУ

Понеділок, 19 квітня 2021, 13:59
На київському підприємстві вигадали схему і привласнили майже 5 млн – СБУ
Фото СБУ

Служба безпеки України викрила корупційну схему, організовану у КП "Київбудреконструкція" – її організаторів підозрюють у привласненні понад 4,8 млн грн. 

Джерело: СБУ

Дослівно: "Один із посадовців цього підприємства уклав договір з комерсантами на проведення протизсувних робіт у Печерському районі столиці. Підрядник отримав обумовлену угодою суму, проте не виконав жодних робіт і не провів закупівель обладнання. Натомість актами виконаних робіт зафіксовано повне виконання угоди. Гроші були привласнені організаторами оборудки".

Деталі: За місцями проживання та роботи підозрюваних у вчиненні злочину провели обшуки та вилучили документи.

Посадовцю підприємства повідомили про підозру у заволодінні чужим майном через зловживання службовим становищем, вчиненому в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 ККУ).

Українська правда

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Теми: СБУКиївбюджет
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