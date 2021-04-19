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На киевском предприятии придумали схему и присвоили почти 5 млн – СБУ

Понедельник, 19 апреля 2021, 13:59
На киевском предприятии придумали схему и присвоили почти 5 млн – СБУ
Фото СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила коррупционную схему, организованную в КП "Киевстройреконструкция" – ее организаторов подозревают в присвоении более чем 4,8 млн грн.

Источник: СБУ

Дословно: "Один из чиновников этого предприятия заключил договор с коммерсантами на проведение противооползневых работ в Печерском районе столицы. Подрядчик получил оговоренную соглашением сумму, однако не выполнил никаких работ и не провел закупок оборудования. Несмотря на это, актами выполненных работ зафиксировали полное выполнение соглашения. Деньги были присвоены организаторами сделки".

Детали: По месту жительства и работы подозреваемых в совершении преступления провели обыски и изъяли документы.

Чиновнику предприятия сообщили о подозрении в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенном в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК).

Украинская правда
Темы: СБУКиевбюджет
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