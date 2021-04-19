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ПЦУ закликала Путіна покаятись і припинити агресію проти України

Понеділок, 19 квітня 2021, 14:19
ПЦУ закликала Путіна покаятись і припинити агресію проти України

Православна церква України вийшла зі зверненням, в якому застерегла російську владу від ворожої агресії, а усіх офіційних і таємних найманців Кремля закликала не брати участь у злочинах своїх начальників.

Джерело: звернення священного синоду ПЦУ до українського народу, людей доброї волі усього світу та владоможців Росії.

Дослівно: "Ми не боїмося! – наша відповідь на цей черговий агресивний намір російської влади. "Душу й тіло ми положим за нашу свободу" – не просто речення з Гімну України. Це переконання – одна з ключових рис української політичної нації, виплекана від часів княжої Київської держави, утверджена у визвольних змаганнях козацької доби та ХХ століття.

Ми не потребуємо і не прагнемо чужого, український народ бажає жити у мирі та порозумінні з усіма, в першу чергу – з нашими історичними сусідами. Але ми не дозволимо знову накинути на нашу шию імперське ярмо, від якого український народ звільнився три десятиліття тому!"

Деталі: Так у ПЦУ відреагували на найбільше з часу початку неоголошеної війни Росії проти України в 2014 р. скупчення біля наших кордонів військ РФ.

У ПЦУ звертають увагу, що зброя, яку агресор беззаконно спрямовує проти українців, – обернеться гнівом Божим на його ж голову.

"Тож доки ще не прийшло на вас остаточне покарання за невинно пролиту кров – зупиніться, покайтеся, загладьте свою провину припиненням війни та згодою на справедливий мир", - застерігають священники.

Російських військовослужбовців просять виконувати злочинних наказів влади. Тим же, хто в Україні очікує на "прихід Путіна", нагадують про долю Юди Іскаріота – "не ставайте на шлях зради і прислужництва ворогу".

Дослівно: "Звертаємося до всіх наших вірних та до людей доброї волі із закликом продовжити молитву про справедливий мир для України. Щодня ми підносимо в храмах прохання про захист Божий від нашестя чужинців, про допомогу нашим воїнам, які оберігають рідну землю, про визволення поневолених. Дотепер ми бачили не раз милість Господню до українського народу – віримо, що і у нинішніх випробуваннях Бог не залишить нас беззахисними проти агресії ворога".

Що передувало: 18 квітня під час недільної молитви на площі Святого Петра у Ватикані Папа Римський Франциск просив запобігти зростанню напруження на Сході України. Він згадав про важку гуманітарну ситуацію в регіоні і закликав молитися за місцеве населення.  

Українська правда

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Теми: війнаРосіяПутінцерква
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