ПЦУ призвала Путина покаяться и прекратить агрессию против Украины

Православная церковь Украины вышла с обращением, в котором предостерегла российские власти от вражеской агрессии, а всех официальных и тайных наемников Кремля призвала не участвовать в преступлениях своих начальников.

Источник: обращение священного синода ПЦУ к украинскому народу, людям доброй воли всего мира и власть имущим России.

Дословно: "Мы не боимся, - наш ответ на этот очередным агрессивным намерениям российских властей. "Душу й тіло ми положим за нашу свободу"- не просто предложение из Гимна Украины. Это убеждение - одна из ключевых черт украинской политической нации, которая сформировалась со времен княжеской Киевской державы, и утвердилась в освободительной борьбе козацкой эпохи и ХХ века.

Мы не нуждаемся и не посягаем на чужое, украинский народ желает жить в мире и согласии со всеми, в первую очередь - с нашими историческими соседями. Но мы не позволим снова накинуть на нашу шею имперское ярмо, от которого украинский народ освободился три десятилетия назад!"

Детали: Так в ПЦУ отреагировали на крупнейшее со времени начала необъявленной войны России против Украины в 2014 г. скопление у наших границ войск РФ.

В ПЦУ обращают внимание, что оружие, которое агрессор беззаконно направляет против украинцев, - обернется гневом Божьим на его же голову.

"Поэтому пока еще не обрушилось на вас окончательное наказание за невинно пролитую кровь - остановитесь, покайтесь, загладьте свою вину прекращением войны и согласием на справедливый мир", - призывают священники.

Российских военнослужащих просят выполнять преступные приказы власти. Тем же, кто в Украине ожидает "прихода Путина", напоминают о судьбе Иуды Искариота - "не становитесь на путь предательства и прислужничества врагу".

Дословно: "Обращаемся ко всем нашим верующим и к людям доброй воли с призывом продолжить молитву о справедливом мире для Украины. Каждый день мы возносим в храмах прошение о защите Божьей от нашествия чужаков, о помощи нашим воинам, которые охраняют родную землю, об освобождении угнетенных. До сих пор мы видели не раз милость Господа к украинскому народу - верим, что и в нынешних испытаниях Бог не оставит нас беззащитными против агрессии врага".

Что предшествовало: 18 апреля во время воскресной молитвы на площади Святого Петра в Ватикане Папа Римский Франциск просил предотвратить рост напряженности на Востоке Украины. Он вспомнил о тяжелой гуманитарной ситуации в регионе и призвал молиться за местное население.