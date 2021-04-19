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Посольство Чехії в Москві не зможе наймати на роботу росіян – Захарова

Понеділок, 19 квітня 2021, 14:50

У Росії заявили, що на тлі висилки чеських дипломатів посольство Чехії в Москві більше не зможе брати на роботу російських громадян.

Про це сказала офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на російське агентство "Интерфакс".

"І щодо Сполучених Штатів Америки, і стосовно Чехії було прийнято рішення про те, що більше вони не зможуть набирати співробітниками посольств громадян нашої країни. Саме це було основною частиною, зокрема, для посольства Чехії, в організації їх роботи в Москві . Дуже велика кількість людей було найнята серед російських громадян", - сказала Захарова в ефірі програми "60 хвилин" на телеканалі "Росія-1".

Нагадаємо, 18 квітня Росія оголосила 20 співробітників посольства Чехії в Москві персонами нон грата у відповідь на рішення Праги вислати 18 російських дипломатів через організацію агентами РФ вибухів на складі боєприпасів у 2014 році.

Чехія заявила, що вражена масштабом висилки своїх дипломатів з РФ, та обдумує подальші кроки у відповідь.

Чехія звинуватила РФ у організації вибуху, що стався 16 жовтня 2014 року на складах озброєння у східній частині Чехії, та призвів до численних руйнувань і загибелі двох місцевих жителів. Лише за 6,5 років керівництво чеського уряду офіційно звинуватило Росію в організації цієї диверсії.

За даними чеських ЗМІ, організований вибух був найімовірніше здійснений для зриву постачання зброї, у тому числі в Україну.

Читайте більше у статті: Російський вибух: як "Петров і Боширов" надовго зіпсували відносини Чехії з РФ



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