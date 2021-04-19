Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Посольство Чехии в Москве не сможет нанимать на работу россиян - Захарова

Понедельник, 19 апреля 2021, 14:50

В России заявили, что на фоне высылки чешских дипломатов посольство Чехии в Москве больше не сможет брать на работу российских граждан.

Об этом сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на российское агентство "Интерфакс".

"И в США, и в отношении Чехии было принято решение о том, что больше они не смогут набирать сотрудниками посольств граждан нашей страны. Именно это было основной частью, в частности, для посольства Чехии, в организации их работы в Москве. Очень большое количество людей было нанято среди российских граждан", - сказала Захарова в эфире программы "60 минут" на телеканале" Россия-1 ".

Напомним, 18 апреля Россия объявила 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата в ответ на решение Праги выслать 18 российских дипломатов из-за организации агентами РФ взрывов на складе боеприпасов в 2014 году.

Чехия заявила, что поражена масштабом высылки своих дипломатов из РФ и обдумывает дальнейшие шаги.

Как сообщалось, Чехия обвиняет РФ в организации взрыва военного склада. Речь идет о взрыве, который произошел еще 16 октября 2014 года на складах вооружения в восточной части Чехии и привел к многочисленным разрушениям и гибели двух местных жителей. Только за 6,5 лет руководство чешского правительства официально обвинило Россию в организации этой диверсии.

По данным чешских СМИ, организованный взрыв был скорее осуществлен для срыва поставки оружия, в том числе в Украине.

Читайте больше в статье: Русский взрыв: как "Петров и Боширов" надолго испортили отношения Чехии с РФ



powered by lun.ua
Главное сегодня

Чехия потрясена масштабом высылки своих дипломатов из РФ, обдумывает дальнейшие шаги

СБУ проведет антитеррористические учения в большинстве областей Украины

Троих сотрудников на Франковщине поймали с двойным гражданством

В Киеве и 18 областях уровень госпитализаций "зашкаливает"

фотоБежал из страны: в Борисполе поймали иностранца, которого подозревают в убийстве

"Слуга народа" Тищенко устроил вечеринку во время карантина: полиция проверяет

Все новости...
Последние новости
14:50
"Газпром" купил всю дополнительную мощность Украины для транзита газа в мае
14:50
Посольство Чехии в Москве не сможет нанимать на работу россиян - Захарова
14:33
В аэропорту Харькова задержали иностранца, которого разыскивает Германия
14:19
ПЦУ призвала Путина покаяться и прекратить агрессию против Украины
14:12
Прибыль Приватбанка в первом квартале упала в 4 раза
14:10
видеоВертолет NASA совершил первый полет на Марсе
13:59
На киевском предприятии придумали схему и присвоили почти 5 млн – СБУ
13:58
Австрия договорилась купить 1 млн доз российской вакцины "Спутник V"
13:52
В каких приложениях украинцы общаются больше – опрос
13:35
Биткоин рухнул на 15%
Все новости...