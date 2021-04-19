Посольство Чехии в Москве не сможет нанимать на работу россиян - Захарова

В России заявили, что на фоне высылки чешских дипломатов посольство Чехии в Москве больше не сможет брать на работу российских граждан.

Об этом сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на российское агентство "Интерфакс".

"И в США, и в отношении Чехии было принято решение о том, что больше они не смогут набирать сотрудниками посольств граждан нашей страны. Именно это было основной частью, в частности, для посольства Чехии, в организации их работы в Москве. Очень большое количество людей было нанято среди российских граждан", - сказала Захарова в эфире программы "60 минут" на телеканале" Россия-1 ".

Напомним, 18 апреля Россия объявила 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата в ответ на решение Праги выслать 18 российских дипломатов из-за организации агентами РФ взрывов на складе боеприпасов в 2014 году.

Чехия заявила, что поражена масштабом высылки своих дипломатов из РФ и обдумывает дальнейшие шаги.

Как сообщалось, Чехия обвиняет РФ в организации взрыва военного склада. Речь идет о взрыве, который произошел еще 16 октября 2014 года на складах вооружения в восточной части Чехии и привел к многочисленным разрушениям и гибели двух местных жителей. Только за 6,5 лет руководство чешского правительства официально обвинило Россию в организации этой диверсии.

По данным чешских СМИ, организованный взрыв был скорее осуществлен для срыва поставки оружия, в том числе в Украине.

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