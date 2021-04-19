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Укрзалізниця має дизпалива лише на 4 доби

Понеділок, 19 квітня 2021, 15:06
Укрзалізниця має дизпалива лише на 4 доби
Фото з Facebook Укрзалізниці

Укрзалізниця через 4 доби може залишитись без дизпалива через відмову постачальників відвантажувати пальне за договорами

Джерело: сайт Укрзалізниці

Дослівно: "Через відмову постачальників відвантажувати пальне за договорами компанія має запас дизельного пального на 4 доби".

Деталі: В Укрзалізниці додали, що наразі мають 2 контракти на поставку 10 тисяч тонн дизельного пального.

Наразі проводиться робота щодо забезпечення стабільної роботи залізничного транспорту.

Повідомляється, що Укрзалізниця "контролює ситуацію та має чіткий план заходів для забезпечення необхідного обсягу пального найближчим часом".

Українська правда

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Теми: Укрзалізниця
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