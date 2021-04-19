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Укрзализныця имеет запас дизтоплива только на 4 суток

Понедельник, 19 апреля 2021, 15:06
Укрзализныця имеет запас дизтоплива только на 4 суток
Фото с Facebook Укрзализныци

Укрзализныця через 4 суток может остаться без дизтоплива из-за отказа поставщиков отгружать топливо по договорам

Источник: сайт Укрзализныци

Дословно: "Из-за отказа поставщиков отгружать топливо по договорам компания имеет запас дизельного топлива на 4 суток".

Детали: В Укрзализныце добавили, что сейчас имеют 2 контракта на поставку 10 000 тонн дизельного топлива.

В настоящее время проводится работа по обеспечению стабильной работы железнодорожного транспорта.

Сообщается, что Укрзализныця "контролирует ситуацию и имеет четкий план мероприятий для обеспечения необходимого объема горючего в ближайшее время".

Украинская правда
Темы: Укрзализныця
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