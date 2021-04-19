Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Укрзализныця имеет запас дизтоплива только на 4 суток

Понедельник, 19 апреля 2021, 15:06
Фото с Facebook Укрзализныци

Укрзализныця через 4 суток может остаться без дизтоплива из-за отказа поставщиков отгружать топливо по договорам

Источник: сайт Укрзализныци

Дословно: "Из-за отказа поставщиков отгружать топливо по договорам компания имеет запас дизельного топлива на 4 суток".

Детали: В Укрзализныце добавили, что сейчас имеют 2 контракта на поставку 10 000 тонн дизельного топлива.

В настоящее время проводится работа по обеспечению стабильной работы железнодорожного транспорта.

Сообщается, что Укрзализныця "контролирует ситуацию и имеет четкий план мероприятий для обеспечения необходимого объема горючего в ближайшее время".

Украинская правда
Темы: Укрзализныця


powered by lun.ua
Главное сегодня

видеоВертолет NASA совершил первый полет на Марсе

Ялте и Алуште не хватит воды на курортный сезон – оккупанты

Чехия потрясена масштабом высылки своих дипломатов из РФ, обдумывает дальнейшие шаги

СБУ проведет антитеррористические учения в большинстве областей Украины

Троих сотрудников на Франковщине поймали с двойным гражданством

В Киеве и 18 областях уровень госпитализаций "зашкаливает"

Все новости...
Укрзализныця
Зарабатывали миллионы, продавая "налево" билеты: СБУ разоблачила схему на Одесской железной дороге
УЗ планирует на майские праздники запустить 11 дополнительных поездов на Закарпатье
Из-за схождения поезда "Интерсити" уволят 6 руководителей Приднепровской ж/д
Последние новости
15:18
В Украине в 2021 году выросла летальность от COVID-19 – Центр общественного здоровья
15:15
фотоРоссиянин за взятку пытался попасть в Украину
15:14
Кулеба попросил ЕС подготовить новый пакет секторальных санкций против РФ
15:09
фотоУкраинские ВМС провели совместные учения с румынами в Черном море
15:06
Укрзализныця имеет запас дизтоплива только на 4 суток
15:01
инфографикаВ Украине вторую неделю подряд падает количество прививок от Covid-19
14:50
"Газпром" купил всю дополнительную мощность Украины для транзита газа в мае
14:50
Посольство Чехии в Москве не сможет нанимать на работу россиян - Захарова
14:33
В аэропорту Харькова задержали иностранца, которого разыскивает Германия
14:19
ПЦУ призвала Путина покаяться и прекратить агрессию против Украины
Все новости...