Укрзализныця имеет запас дизтоплива только на 4 суток
Понедельник, 19 апреля 2021, 15:06
Укрзализныця через 4 суток может остаться без дизтоплива из-за отказа поставщиков отгружать топливо по договорам
Источник: сайт Укрзализныци
Дословно: "Из-за отказа поставщиков отгружать топливо по договорам компания имеет запас дизельного топлива на 4 суток".
Детали: В Укрзализныце добавили, что сейчас имеют 2 контракта на поставку 10 000 тонн дизельного топлива.
В настоящее время проводится работа по обеспечению стабильной работы железнодорожного транспорта.
Сообщается, что Укрзализныця "контролирует ситуацию и имеет четкий план мероприятий для обеспечения необходимого объема горючего в ближайшее время".
Украинская правда