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Українські ВМС провели спільні тренування з румунами в Чорному морі

Понеділок, 19 квітня 2021, 15:09
Українські ВМС провели спільні тренування з румунами в Чорному морі

Українські Військово-морські сили провели спільні українсько-румунські тренування типу "PASSEX" в акваторії Чорного моря.

Джерело: ВМС ЗСУ

Деталі: До тренування було залучено визначені сили та засоби ВМС ЗС України та корвет "Horia Macellariuˮ Морських Сил Румунії.

Військові відпрацьовували взаємодію у складі багатонаціональної тактичної групи відповідно до стандартів НАТО та підвищення рівня взаємосумісності з іноземними партнерами.

Зазначається, що подібні заходи є невід’ємною складовою на обраному Україною шляху до Північноатлантичного альянсу.

Програма тренувань була дуже щільна та складалася з багатьох етапів. Після зустрічі кораблів у точці рандеву, проведення візуального розпізнавання та перевірки зв’язку, було розпочато тренування з маневрування в строях та ордерах.

 

По закінченню першого етапу, учасники перейшли до корабельного бойового навчання з відбиття атак швидкісних малорозмірних плавзасобів. В подальшому було відпрацьовано такі елементи як: поповнення запасів на ходу траверзним способом та контроль за цивільним судноплавством у визначеному районі моря.

В програму було включено і тренування з боротьби за живучість, під час якого румунський корвет відігравав роль пошкодженого корабля, а українські моряки відпрацьовували техніку буксирування останнього.

Не менш важливим стало навчання з відбиття ударів противника при нападі на корабель, що охороняється, з повітря.

Закінчилися спільні тренування урочистим проходженням кораблів у морі, зазначають у ВМС ЗСУ.

Українська правда
Теми: флотарміяНАТОвійна
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