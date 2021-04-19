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Украинские ВМС провели совместные учения с румынами в Черном море

Понедельник, 19 апреля 2021, 15:09

Украинские Военно-морские силы провели совместные украинско-румынские учения типа "PASSEX" в акватории Черного моря.

Источник: ВМС ВСУ

Детали: К тренировкам были привлечены определенные силы и средства ВМС ВС Украины и корвет "Horia Macellariuˮ ВМС Румынии.

Военные отрабатывали взаимодействие в составе многонациональной тактической группы в соответствии со стандартами НАТО и повышение уровня совместимости с иностранными партнерами.

Отмечается, что подобные мероприятия являются неотъемлемой составляющей на выбранном Украины пути в Североатлантический альянс.

Программа тренировок была очень плотная и состояла из многих этапов. После встречи кораблей в точке рандеву, проведение визуального распознавания и проверки связи, начались маневры.

 

По окончании первого этапа, участники перешли к корабельному боевому обучению по отражению атак скоростных малоразмерных плавсредств. В дальнейшем были отработаны такие элементы как: пополнение запасов на ходу траверзным способом и контроль за гражданским судоходством в определенном районе моря.

В программу были включены и тренировки по борьбе за живучесть, во время которого румынский корвет играл роль поврежденного корабля, а украинские моряки отрабатывали технику буксировки последнего.

Не менее важным стало обучение по отражению ударов противника при нападении на охраняемый корабль с воздуха.

Закончились совместные тренировки торжественным прохождением кораблей в море, отмечают в ВМС ВСУ.

Украинская правда
Темы: флотармияНАТОвойна


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