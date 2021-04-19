Росіянин за хабар намагався потрапити до України

Громадянин Росії пропонував прикордонникам 75 тисяч рублів, щоб потрапити в Україну.

Джерело: пресслужба ДПСУ

Деталі: Зазначається, що під час проведення процедур контролю пасажирів літака, що прибув з Мінська, виявили росіянина, який не зміг підтвердити заплановану мету перебування в Україні.

Дослівно: "Під час доведення рішення про відмову в перетинанні кордону, 34-річний росіянин запропонував за 75 000 російських рублів переглянути рішення та сприяти у безперешкодному перетинання кордону.

Прикордонник від неправомірної вигоди відмовився. Даний факт зафіксовано та направлено повідомлення до Нацполіції".

Нагадаємо: З початку року прикордонники припинили понад 460 спроб надання хабарів.