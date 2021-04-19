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Россиянин за взятку пытался попасть в Украину

Понедельник, 19 апреля 2021, 15:15
Россиянин за взятку пытался попасть в Украину

Гражданин России предлагал пограничникам 75 тысяч рублей, чтобы попасть в Украину.

Источник: пресс-служба ГНСУ

Детали: Отмечается, что во время проведения процедур контроля пассажиров самолета, прибывшего из Минска, обнаружили россиянина, который не смог подтвердить запланированную цель пребывания в Украине.

Дословно: "Во время доведения решения об отказе в пересечении границы, 34-летний россиянин предложил за 75 тысяч российских рублей пересмотреть решение и содействие в беспрепятственном пересечении границы.

Пограничник от неправомерной выгоды отказался. Данный факт зафиксирован и направлено уведомление в Нацполицию".

Напомним: С начала года пограничники пресекли более 460 попыток дачи взяток.

Украинская правда
Темы: Пограничная службавзяткаРосcия
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