Россиянин за взятку пытался попасть в Украину
Понедельник, 19 апреля 2021, 15:15
Гражданин России предлагал пограничникам 75 тысяч рублей, чтобы попасть в Украину.
Источник: пресс-служба ГНСУ
Детали: Отмечается, что во время проведения процедур контроля пассажиров самолета, прибывшего из Минска, обнаружили россиянина, который не смог подтвердить запланированную цель пребывания в Украине.
Дословно: "Во время доведения решения об отказе в пересечении границы, 34-летний россиянин предложил за 75 тысяч российских рублей пересмотреть решение и содействие в беспрепятственном пересечении границы.
Пограничник от неправомерной выгоды отказался. Данный факт зафиксирован и направлено уведомление в Нацполицию".
Напомним: С начала года пограничники пресекли более 460 попыток дачи взяток.
Украинская правда