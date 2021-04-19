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Глава найбільшої фракції Європарламенту закликав надіслати Росії "недвозначне послання"

Понеділок, 19 квітня 2021, 15:50
Глава найбільшої фракції Європарламенту закликав надіслати Росії недвозначне послання

Голова фракції Європейської народної партії (ЄНП) в Європарламенті Манфред Вебер у понеділок, 19 квітня, перед засіданням Ради ЄС у закордонних справах закликав до "недвозначного послання російському керівництву" щодо ситуації на кордонах України.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

За словами Вебера, ситуація на українсько-російському кордоні щодня погіршується, адже російський президент Владімір Путін намагається створити реалістичну загрозу та "продемонструвати картинку сили". За його словами, разом з кібератаками, кампаніями дезінформації та замахами це все становить справжню загрозу для ЄС, відзначив голова фракції.

Вебер каже, якщо ситуація значно погіршиться, це повинно мати наслідки для "Північного потоку-2".

На його думку, цей газопровід "не є в загальноєвропейських інтересах, оскільки він посилює енергетичну залежність ЄС від Росії та розділяє країни-члени". Політик пропонує добудувати газопровід, проте узалежнити його експлуатацію від майбутньої поведінки Москви, і якщо це не допоможе, проєкт потрібно зупинити.

"Якщо ситуація на сході України загостриться, то "Північний потік-2" більше не зможе реалізовуватися", - заявив Вебер виданням мережі Redaktionsnetzwerks Deutschland.

Нагадаємо, раніше фракція ЄНП попросила включити до порядку денного Європарламенту на наступний тиждень дебати щодо ситуації навколо України.

Теми: РосіяЄвропарламент
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