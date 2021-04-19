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Глава крупнейшей фракции Европарламента призвал направить России "недвусмысленное послание"

Понедельник, 19 апреля 2021, 15:50
Глава крупнейшей фракции Европарламента призвал направить России недвусмысленное послание

Председатель фракции Европейской народной партии (ЕНП) в Европарламенте Манфред Вебер в понедельник, 19 апреля, перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам призвал к "недвусмысленному посланию российскому руководству" о ситуации на границах Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

По словам Вебера, ситуация на российско-украинской границе ежедневно ухудшается, ведь российский президент Владимир Путин пытается создать реалистичную угрозу и "продемонстрировать картинку силы". По его словам, вместе с кибератаками, кампаниями дезинформации и покушениями это все представляет настоящую угрозу для ЕС, отметил председатель фракции.

Вебер говорит, что если ситуация значительно ухудшится, это должно иметь последствия для "Северного потока-2".

По его мнению, этот газопровод "не в общеевропейских интересах, поскольку он усиливает энергетическую зависимость ЕС от России и разделяет страны-члены". Политик предлагает достроить газопровод, однако поставить его эксплуатацию в зависимость от будущего поведения Москвы, и если это не поможет, проект нужно остановить.

"Если ситуация на востоке Украины обострится, то "Северный поток-2" больше не сможет реализовываться", - заявил Вебер изданиям сети Redaktionsnetzwerks Deutschland.

Напомним, ранее фракция ЕНП попросила включить в повестку дня Европарламента на следующей неделе дебаты по ситуации вокруг Украины.

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Темы: РосcияЕвропарламент
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