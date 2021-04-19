Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Глава крупнейшей фракции Европарламента призвал направить России "недвусмысленное послание"

Понедельник, 19 апреля 2021, 15:50

Председатель фракции Европейской народной партии (ЕНП) в Европарламенте Манфред Вебер в понедельник, 19 апреля, перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам призвал к "недвусмысленному посланию российскому руководству" о ситуации на границах Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

По словам Вебера, ситуация на российско-украинской границе ежедневно ухудшается, ведь российский президент Владимир Путин пытается создать реалистичную угрозу и "продемонстрировать картинку силы". По его словам, вместе с кибератаками, кампаниями дезинформации и покушениями это все представляет настоящую угрозу для ЕС, отметил председатель фракции.

Вебер говорит, что если ситуация значительно ухудшится, это должно иметь последствия для "Северного потока-2".

По его мнению, этот газопровод "не в общеевропейских интересах, поскольку он усиливает энергетическую зависимость ЕС от России и разделяет страны-члены". Политик предлагает достроить газопровод, однако поставить его эксплуатацию в зависимость от будущего поведения Москвы, и если это не поможет, проект нужно остановить.

"Если ситуация на востоке Украины обострится, то "Северный поток-2" больше не сможет реализовываться", - заявил Вебер изданиям сети Redaktionsnetzwerks Deutschland.

Напомним, ранее фракция ЕНП попросила включить в повестку дня Европарламента на следующей неделе дебаты по ситуации вокруг Украины.

Темы: РосcияЕвропарламент


powered by lun.ua
Главное сегодня

фотоРоссиянин за взятку пытался попасть в Украину

Укрзализныця имеет запас дизтоплива только на 4 суток

ПЦУ призвала Путина покаяться и прекратить агрессию против Украины

видеоВертолет NASA совершил первый полет на Марсе

Ялте и Алуште не хватит воды на курортный сезон – оккупанты

Чехия потрясена масштабом высылки своих дипломатов из РФ, обдумывает дальнейшие шаги

Все новости...
Росcия
Россиянин за взятку пытался попасть в Украину
Кулеба попросил ЕС подготовить новый пакет секторальных санкций против РФ
"Газпром" купил всю дополнительную мощность Украины для транзита газа в мае
Последние новости
16:15
фотоДесятки игорных заведений закрыли на Киевщине за сутки
16:07
Отстраненный из-за дела Порошенко замглавы МИД подал заявление о возвращении
15:56
фото В центре Киева закрыли 5 ресторанов: нарушали карантин
15:50
Глава крупнейшей фракции Европарламента призвал направить России "недвусмысленное послание"
15:26
В новом раунде финансирования Clubhouse оценили в 4 миллиарда долларов
15:18
В Украине в 2021 году выросла летальность от COVID-19 – Центр общественного здоровья
15:15
фотоРоссиянин за взятку пытался попасть в Украину
15:14
Кулеба попросил ЕС подготовить новый пакет секторальных санкций против РФ
15:09
фотоУкраинские ВМС провели совместные учения с румынами в Черном море
15:06
Укрзализныця имеет запас дизтоплива только на 4 суток
Все новости...