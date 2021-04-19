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Десятки гральних закладів закрили на Київщині за добу

Понеділок, 19 квітня 2021, 16:15

Правоохоронні органи протягом доби викрили 36 нелегальних гральних закладів на Київщині.

Джерело: Офіс генпрокурора

Деталі: У межах цієї справи повідомили про підозру організатору та чотирьом учасникам злочинного угруповання за фактом незаконної діяльності з організації та проведення азартних ігор.

За даними слідства, громадянин організував мережу закладів у різних населених пунктах області. Він залучив чотирьох місцевих мешканок, які виконували обов’язки адміністраторів, касирів та менеджерів. Без ліцензій, за допомогою комп'ютерної техніки з правом доступу до онлайн-казино та спеціальних програм-симуляторів гральних автоматів вони надавали послуги грального бізнесу із можливістю отримання виграшів.

Працювали гральні заклади у закритому режимі з дотриманням суворої конспірації – доступ могли отримати лише "перевірені клієнти" за попередньою домовленістю з адміністратором.

В ОГП повідомляють, що провели "близько 10 обшуків" – вилучили чорнові бухгалтерські записи, комп’ютерну техніку з програмним забезпеченням, флеш-накопичувачі, відеореєстратори, мережеве обладнання, мобільні телефони, готівкові кошти та інші докази протиправної діяльності членів групи.

 
 
 

Українська правда
Теми: Офіс генпрокурораКиївська область


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