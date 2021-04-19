Десятки игорных заведений закрыли на Киевщине за сутки

Правоохранительные органы в течение суток раскрыли 36 нелегальных игорных заведений Киевской области.

Источник: Офис генпрокурора

Детали: В рамках этого дела сообщили о подозрении организатору и четырем участникам преступной группировки по факту незаконной деятельности по организации и проведению азартных игр.

По данным следствия, гражданин организовал сеть заведений в разных населенных пунктах области. Он привлек четырех местных жительниц, которые выполняли обязанности администраторов, кассиров и менеджеров. Без лицензий, с помощью компьютерной техники с правом доступа к онлайн-казино и специальных программ-симуляторов игровых автоматов они предоставляли услуги игорного бизнеса с возможностью получения выигрышей.

Работали игорные заведения в закрытом режиме с соблюдением строгой конспирации - доступ могли получить только "проверенные клиенты" по предварительной договоренности с администратором.

В ОГП сообщают, что провели "около 10 обысков" - изъяли черновые бухгалтерские записи, компьютерную технику с программным обеспечением, флэш-накопители, видеорегистраторы, сетевое оборудование, мобильные телефоны, наличные средства и другие доказательства противоправной деятельности членов группы.