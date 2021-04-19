Україна оголосила небажаною особою радника посольства РФ
Понеділок, 19 квітня 2021, 16:42
Міністерство закордонних справ направило ноту посольству Росії в Україні про оголошення небажаною особою одного з радників російського посольства.
Джерело: речник МЗС Олег Ніколенко, Укрінформ
Пряма мова: "МЗС України надіслало ноту про оголошення одного із радників посольства Російської Федерації в Києві небажаною особою у зв’язку із діяльністю, несумісною із його дипломатичним статусом. Він має залишити територію нашої держави впродовж 72 годин".
Деталі: За словами Ніколенка, наразі також вирішується питання повернення до України українського консула із Санкт-Петербурга.
Нагадаємо:
- Заступник глави МЗС Євгеній Єнін в ефірі "Україна 24" повідомив, що йдеться про радника посольства Росії в Києві на прізвище Черніков.