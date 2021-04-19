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Україна оголосила небажаною особою радника посольства РФ

Понеділок, 19 квітня 2021, 16:42
Україна оголосила небажаною особою радника посольства РФ

Міністерство закордонних справ направило ноту посольству Росії в Україні про оголошення небажаною особою одного з радників російського посольства.

Джерело: речник МЗС Олег Ніколенко, Укрінформ

Пряма мова: "МЗС України надіслало ноту про оголошення одного із радників посольства Російської Федерації в Києві небажаною особою у зв’язку із діяльністю, несумісною із його дипломатичним статусом. Він має залишити територію нашої держави впродовж 72 годин".

Деталі: За словами Ніколенка, наразі також вирішується питання повернення до України українського консула із Санкт-Петербурга.

Нагадаємо:

  • Заступник глави МЗС Євгеній Єнін в ефірі "Україна 24" повідомив, що йдеться про радника посольства Росії в Києві на прізвище Черніков.

"Українська правда" у Threads

Теми: УкраїнаРосія
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