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Україна оголосила небажаною особою радника посольства РФ

Понеділок, 19 квітня 2021, 16:42

Міністерство закордонних справ направило ноту посольству Росії в Україні про оголошення небажаною особою одного з радників російського посольства.

Джерело: речник МЗС Олег Ніколенко, Укрінформ

Пряма мова: "МЗС України надіслало ноту про оголошення одного із радників посольства Російської Федерації в Києві небажаною особою у зв’язку із діяльністю, несумісною із його дипломатичним статусом. Він має залишити територію нашої держави впродовж 72 годин".

Деталі: За словами Ніколенка, наразі також вирішується питання повернення до України українського консула із Санкт-Петербурга.

Нагадаємо:

  • Заступник глави МЗС Євгеній Єнін в ефірі "Україна 24" повідомив, що йдеться про радника посольства Росії в Києві на прізвище Черніков.

Теми: УкраїнаРосія


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