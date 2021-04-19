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Украина объявила нежелательным лицом советника посольства РФ

Понедельник, 19 апреля 2021, 16:42

Министерство иностранных дел направило ноту посольству России в Украине об объявлении нежелательным лицом одного из советников российского посольства.

Источник: пресс-секретарь МИД Олег Николенко, Укринформ

Прямая речь: "МИД Украины направил ноту об объявлении одного из советников посольства Российской Федерации в Киеве нежелательным лицом в связи с деятельностью, несовместимой с его дипломатическим статусом. Он должен покинуть территорию нашего государства в течение 72 часов".

Детали: По словам Николенко, пока также решается вопрос возвращения в Украину украинского консула из Санкт-Петербурга.

Напомним:

  • Заместитель главы МИД Евгений Енин в эфире "Украина 24" сообщил, что речь идет о советнике посольства России в Киеве по фамилии Черников.

Темы: УкраинаРосcия


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