Украина объявила нежелательным лицом советника посольства РФ
Понедельник, 19 апреля 2021, 16:42
Министерство иностранных дел направило ноту посольству России в Украине об объявлении нежелательным лицом одного из советников российского посольства.
Источник: пресс-секретарь МИД Олег Николенко, Укринформ
Прямая речь: "МИД Украины направил ноту об объявлении одного из советников посольства Российской Федерации в Киеве нежелательным лицом в связи с деятельностью, несовместимой с его дипломатическим статусом. Он должен покинуть территорию нашего государства в течение 72 часов".
Детали: По словам Николенко, пока также решается вопрос возвращения в Украину украинского консула из Санкт-Петербурга.
Напомним:
- Заместитель главы МИД Евгений Енин в эфире "Украина 24" сообщил, что речь идет о советнике посольства России в Киеве по фамилии Черников.