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ЄС: нарощування військ РФ на кордоні з Україною найбільше за увесь час

Понеділок, 19 квітня 2021, 16:46
ЄС: нарощування військ РФ на кордоні з Україною найбільше за увесь час

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель знову закликав Росію до деескалації ситуації на кордоні з Україною та заявив про найбільше зосередження російських військ, яке будь-коли було.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Боррель сказав після відеоконференції глав МЗС країн ЄС.

"Російське нарощування військових сил дуже турбує. Понад 150 тисяч російських військових знаходяться на кордоні України та в Криму. Це найбільше зосередження російської армії біля кордонів України, яке коли-небудь було. Ми сподіваємося, що це зосередження припиниться відповідно до заяв, які були адресовані президенту Путіну канцлером Меркель, президентом Байденом", - сказав Боррель.

Він заявив, що на зустріч всі міністри одностайно висловилися за повну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.

"Ми збільшимо дипломатичні зусилля для відновлення української територіальної цілісності і підтверджуємо, що ЄС відвідає саміт Кримської платформи 23 серпня. І в той же час ми наголошуємо на необхідності стійкого прогресу в реформах", - додав Боррель.

Раніше повідомлялося, що глава МЗС України Дмитро Кулеба на онлайн-зустрічі з міністрами закордонних справ ЄС запропонував Євросоюзу підготувати нові секторальні санкції проти Росії на тлі стягнення військ РФ до українського кордону.

Нагадаємо, група Європейської народної партії (ЄНП) в Європейському парламенті вимагає провести дебати на пленарному засіданні наступного тижня через поточне нарощування російської військової потужності на кордоні з Україною.

Як відомо, на тлі напруження на Сході України президент США Джо Байден 2 квітня провів першу телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

У Білому домі заявили, що Байден підтвердив непохитну підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України перед обличчям тривалої агресії Росії на Донбасі і в Криму.

Теми: ЄСРосіяУкраїна
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