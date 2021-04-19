Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель вновь призвал Россию к деэскалации ситуации на границе с Украиной и заявил о наибольшем сосредоточении российских войск, которое когда-либо было.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Боррель сказал после видеоконференции глав МИД стран ЕС.

"Российское наращивание военных сил очень беспокоит. Более 150 тысяч российских военных находятся на границе Украины и в Крыму. Это наибольшее сосредоточение российской армии у границ Украины, которое когда-либо было. Мы надеемся, что это сосредоточение прекратится согласно заявлениям, которые были адресованы президенту Путину канцлером Меркель и президентом Байденом", - сказал Боррель.

Он заявил, что на встрече все министры единодушно высказались за полную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Мы увеличим дипломатические усилия для восстановления украинской территориальной целостности и подтверждаем, что ЕС посетит саммит Крымской платформы 23 августа. И в то же время мы подчеркиваем необходимость устойчивого прогресса в реформах", - добавил Боррель.

Ранее сообщалось, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на онлайн-встрече с министрами иностранных дел ЕС предложил Евросоюзу подготовить новые секторальные санкции против России на фоне взыскания войск РФ в украинской границы.

Напомним, группа Европейской народной партии (ЕНП) в Европейском парламенте требует провести дебаты на пленарном заседании на следующей неделе из-за текущего наращивания российской военной мощи на границе с Украиной.

Как известно, на фоне напряженности на Востоке Украины президент США Джо Байден 2 апреля провел первый телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В Белом доме заявили, что Байден подтвердил непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом длительной агрессии России на Донбассе и в Крыму.