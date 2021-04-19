Кількість померлих в Україні в лютому-2021 зросла

Кількість померлих в Україні в лютому 2021 року склала 51,39 тисячі, що на 9% більше, ніж у лютому високосного 2020 року.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Державну службу статистики

Деталі: Відзначається, що після поліпшення динаміки цього показника в січні після п'яти місяців погіршення вона знову стала негативною.

Як повідомлялося, в серпні 2020 року кількість померлих в країні була на 3,9% більше, ніж в серпні роком раніше, у вересні - на 15,4%, в жовтні - на 17,5%, в листопаді - 35%, в грудні - на 42,9%, а в січні цього року - на 7,7%.

За даними Держстату, кільксть новонароджених в Україні в лютому-2021 скоротилася на 6% в порівнянні з високосним лютим-2020 року - до 21,76 тис., що лише трохи нижче січневого показника в 21,93 тис.

Загалом населення України на 1 березня 2021 року склало 41 млн 527,21 тис. осіб, що на 330,9 тис., або на 0,8% менше, ніж роком раніше, констатує статслужба.