Число умерших в Украине в феврале-2021 выросло

Число умерших в Украине в феврале 2021 года составило 51,39 тысячи, что на 9% больше, чем в феврале високосного 2020 года.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Государственную службу статистики

Детали: Отмечается, что после улучшения динамики этого показателя в январе после пяти месяцев ухудшения она вновь стала негативной.



Как сообщалось, в августе 2020 года число умерших в стране было на 3,9% больше, чем в августе годом ранее, в сентябре – на 15,4%, в октябре – на 17,5%, в ноябре – 35%, в декабре – на 42,9%, а в январе этого года – на 7,7%.



По данным Госстата, число новорожденных в Украине в феврале-2021 сократилось на 6% по сравнению с високосным февралем-2020 – до 21,76 тыс., что лишь незначительно ниже январского показателя в 21,93 тыс.



В целом население Украины на 1 марта 2021 года составило 41 млн 527,21 тыс. чел., что на 330,9 тыс., или на 0,8% меньше, чем годом ранее, констатирует статслужба.