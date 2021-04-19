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Бойовики і надалі перешкоджають роботі спостерігачів та взялись їх обшукувати – Генштаб

Понеділок, 19 квітня 2021, 17:21

Російські окупанти і надалі не припиняють перешкоджати роботі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, а з середини березня бойовики вирішили обшукувати автомобілі спостерігачів та в рази збільшили кількість випадків глушіння безпілотників СММ. 

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Дослівно: "СММ ОБСЄ систематично фіксує випадки різноманітного перешкоджання роботі Місії з боку російських найманців. Однак, не зважаючи на прагнення Місії виконати покладені завдання по всій території ОРДЛО, СММ на цей час не здатна в повному обсязі здійснювати свої моніторингові заходи у зв’язку з ускладненим перетином лінії розмежування та пересуванням своїх патрулів між ОРЛО та ОРДО". 

Деталі: Через обмеження діяльності місії спостерігачі вимушені діяти трьома окремими підрозділами: на підконтрольній українському уряду території, в ОРДО та в ОРЛО.

З 20 березня найманці у Донецькій області висунули нові вимоги до роботи місії. Так, вони наполягають на обшуку причепів та автомобілів СММ, а якщо ті не погоджуються, то відмовляють у подальшому пересування. 

Лише за другий тиждень квітня свобода пересування спостерігачів була обмежена 15 разів, з яких 2 – у Луганській області, всі інші випадки – на Донеччині. 

Окрім того, за останній тиждень безпілотники СММ глушили 59 разів, що у два з половиною рази більше, ніж тижнем раніше. 

"Відсоток польотів БПЛА СММ, які зазнали перешкод сигналу збільшився з 16 відсотків у лютому до 28 відсотків у березні та 58 відсотків у квітні", – йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що 85% глушіння БПЛА із 15 березня по 15 квітня відбулись поблизу населених пунктів Степанівка, Веселе, Спартак, Петрівське, Ясинувата, Докучаєвськ та поруч з Красногорівкою.

Збройні формування РФ також почали обстрілювати безпілотники місії. Зокрема, минулого тижня патрулі СММ зафіксували 10 таких випадків, у порівнянні з 1 таким інцидентом за попередній місяць. 

Нагадаємо:

Українська правда
Теми: ОБСЄДонбас


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