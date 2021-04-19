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Боевики и в дальнейшем препятствуют работе наблюдателей и взялись их обыскивать – Генштаб

Понедельник, 19 апреля 2021, 17:21
Боевики и в дальнейшем препятствуют работе наблюдателей и взялись их обыскивать – Генштаб

Российские оккупанты и в дальнейшем не прекращают препятствовать работе Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, а с середины марта боевики решили обыскивать автомобили наблюдателей и в разы увеличили количество случаев глушения беспилотников СММ.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Дословно: "СММ ОБСЕ систематически фиксирует случаи разнообразного препятствование работе Миссии со стороны российских наемников. Однако, несмотря на стремление Миссии выполнить возложенные задачи по всей территории ОРДЛО, СММ в настоящее время не способна в полном объеме осуществлять свои мониторинговые мероприятия в связи с осложненным пересечением линии разграничения и передвижением своих патрулей между ОРЛО и ОРДО".

Детали: Из-за ограничений деятельности миссии наблюдателей вынуждены действовать тремя отдельными подразделениями: на подконтрольной украинскому правительству территории, в ОРДО и в ОРЛО.

С 20 марта наемники в Донецкой области выдвинули новые требования к работе миссии. Так, они настаивают на обыске прицепов и автомобилей СММ, а если те не соглашаются, то отказывают в дальнейшем передвижения.

Только за вторую неделю апреля свобода передвижения наблюдателей была ограничена 15 раз, из которых 2 в Луганской области, остальные случаи – в Донецкой области.

Кроме того, за последнюю неделю беспилотники СММ глушили 59 раз, что в два с половиной раза больше, чем неделей ранее.

"Процент полетов БПЛА СММ, подвергшихся препятствий сигнала увеличился с 16 процентов в феврале до 28 процентов в марте и 58 процентов в апреле", – говорится в сообщении.

Отмечается, что 85% глушения БПЛА с 15 марта по 15 апреля состоялось вблизи населенных пунктов Степановка, Веселое, Спартак, Петровское, Ясиноватая, Докучаевск и рядом с Красногоровкой.

Вооруженные формирования РФ также начали обстреливать беспилотники миссии. В частности, на прошлой неделе патрули СММ зафиксировали 10 таких случаев, по сравнению с 1 таким инцидентом за предыдущий месяц.

Напомним: 

Украинская правда

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Темы: ОБСЕДонбасс
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