У Києві почали щеплювати вакциною Pfizer – дозу вже отримали 120 людей

У Києві почали щеплювати вакциною Pfizer утриманців та співробітників інтернатів для людей похилого віку.

Джерело: КМДА

Деталі: Зазначається, що усього столиця отримала 4 680 доз цієї вакцини. Нею будуть щеплені утриманці та співробітники 10 київських муніципальних інтернатів для людей похилого віку та "Госпіталь ветеранів війни МОЗ України".

Процес щеплення забезпечують дві спеціально навчені для роботи саме з вакциною Pfizer мобільні бригади.

19 квітня вакцинували 120 людей із Київського геріатричного пансіонату, а другу дозу вони отримають через 21 день.

Нагадаємо: Із початку вакцинальної кампанії від COVID-19 у Києві вакциновано 42 748 осіб – столиця займає перше місце в країні за темпами вакцинації.