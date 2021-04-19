В Киеве начали прививать вакциной Pfizer – дозу уже получили 120 человек

В Киеве начали прививать вакциной Pfizer иждивенцев и сотрудников интернатов для пожилых людей.

Источник: КГГА

Детали: Отмечается, что всего столица получила 4680 доз этой вакцины. Ею будут привиты иждивенцы и сотрудники 10 киевских муниципальных интернатов для престарелых и "Госпиталь ветеранов войны Минздрава Украины".

Процесс прививки обеспечивают две специально обученные для работы именно с вакциной Pfizer мобильные бригады.

19 апреля вакцинировали 120 человек из Киевского гериатрического пансионата, а вторую дозу они получат через 21 день.

Напомним С начала прививочной кампании от COVID-19 в Киеве вакцинировано 42748 человек - столица занимает первое место в стране по темпам вакцинации.