США після заяви Лукашенка про замах закликали звільнити всіх політичних в'язнів

Сполучені Штати закликали режим Александра Лукашенка звільнити всіх політичних в'язнів у Білорусі та почати переговори щодо проведення нових виборів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві держсекретаря США Ентоні Блінкена.

"З Білорусією не може бути справ як зазвичай, зважаючи на явне ігнорування режимом прав людини. Ми закликаємо владу Білорусі негайно і безумовно звільнити всіх політичних в'язнів та вступити у змістовний діалог щодо виборів", - написав Блінкен у Twitter.

There can be no business as usual with Belarus given the regime's flagrant disregard for human rights. We call on the Belarusian authorities to immediately and unconditionally release all political prisoners and engage in a meaningful dialogue on elections. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) April 19, 2021

18 квітня самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко заявив про затримання групи, яка готувала замах на нього і його дітей, та звинуватив у цьому спецслужби США і адміністрацію Джо Байдена.

Нагадаємо, українського правозахисника Володимира Яворського видворили з Білорусі, а перед тим змушували свідчити проти дружини.

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