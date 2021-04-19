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США після заяви Лукашенка про замах закликали звільнити всіх політичних в'язнів

Понеділок, 19 квітня 2021, 19:38

Сполучені Штати закликали режим Александра Лукашенка звільнити всіх політичних в'язнів у Білорусі та почати переговори щодо проведення нових виборів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві держсекретаря США Ентоні Блінкена.

"З Білорусією не може бути справ як зазвичай, зважаючи на явне ігнорування режимом прав людини. Ми закликаємо владу Білорусі негайно і безумовно звільнити всіх політичних в'язнів та вступити у змістовний діалог щодо виборів", - написав Блінкен у Twitter.

18 квітня самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко заявив про затримання групи, яка готувала замах на нього і його дітей, та звинуватив у цьому спецслужби США і адміністрацію Джо Байдена.

Нагадаємо, українського правозахисника Володимира Яворського видворили з Білорусі, а перед тим змушували свідчити проти дружини.

Читайте також: Наш спільний виклик: як Україна може допомогти побороти диктатуру Лукашенка

Теми: БілорусьСШАЛукашенко


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