США після заяви Лукашенка про замах закликали звільнити всіх політичних в'язнів

Сполучені Штати закликали режим Александра Лукашенка звільнити всіх політичних в'язнів у Білорусі та почати переговори щодо проведення нових виборів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві держсекретаря США Ентоні Блінкена.

"З Білорусією не може бути справ як зазвичай, зважаючи на явне ігнорування режимом прав людини. Ми закликаємо владу Білорусі негайно і безумовно звільнити всіх політичних в'язнів та вступити у змістовний діалог щодо виборів", - написав Блінкен у Twitter.

There can be no business as usual with Belarus given the regime's flagrant disregard for human rights. We call on the Belarusian authorities to immediately and unconditionally release all political prisoners and engage in a meaningful dialogue on elections.