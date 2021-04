США после заявления Лукашенко о покушении призвали освободить всех политзаключенных

Соединенные Штаты призвали режим Александра Лукашенко освободить всех политических заключенных в Беларуси и начать переговоры о проведении новых выборов.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.

"С Беларусью не может быть дел как обычно, учитывая явное игнорирование режимом прав человека. Мы призываем власти Беларуси немедленно и безусловно освободить всех политических заключенных и вступить в содержательный диалог по выборам", - написал Блинкен.

There can be no business as usual with Belarus given the regime's flagrant disregard for human rights. We call on the Belarusian authorities to immediately and unconditionally release all political prisoners and engage in a meaningful dialogue on elections.