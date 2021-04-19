Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

США после заявления Лукашенко о покушении призвали освободить всех политзаключенных

Понедельник, 19 апреля 2021, 19:38

Соединенные Штаты призвали режим Александра Лукашенко освободить всех политических заключенных в Беларуси и начать переговоры о проведении новых выборов.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.

"С Беларусью не может быть дел как обычно, учитывая явное игнорирование режимом прав человека. Мы призываем власти Беларуси немедленно и безусловно освободить всех политических заключенных и вступить в содержательный диалог по выборам", - написал Блинкен.

18 апреля самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о задержании группы, готовившей покушение на него и его детей, и обвинил в этом спецслужбы США и администрацию Джо Байдена.

Напомним, украинского правозащитника Владимира Яворского выдворили из Беларуси, а перед тем заставляли давать показания против жены.

"Украинская правда" в Threads

Темы: БеларусьСШАЛукашенко
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Все новости...
Беларусь
В Минобороны Беларуси впервые рассказали о лагере, где ждут "вагнеровцев"
Лукашенко требует извинений от тех, кто называет его диктатором
В Литве предупредили об опасности поездок в Беларусь: разведка агрессивно вербует всех подряд
Последние новости
17:37
"Укрнафта" запустила новую скважину с суточным дебитом более 50 тонн
17:28
картаУкраинцев призывают воздержаться от походов в Карпаты
17:20
Минюст инициировал конфискацию активов компании, связанной с букмекером 1xbet
17:12
ОП: Украина ожидает решения G7 о конфискации активов РФ
17:03
Тайная вечеря в поле и украшеный гирляндами танк: фото Рождества на передовой
16:57
видеоВ Мадриде состоялся забег Санта Клаусов
16:45
Сколько стоит приготовить оливье перед Новым годом: сравнение цен
16:34
Россияне попали уже по третьей базе с гуманитаркой в Херсоне
16:18
видеоПротестующие в Белграде начали блокаду движения
16:02
В Украине продолжает дешеветь автогаз продолжает дешеветь
Все новости...
Реклама: