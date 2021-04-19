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США после заявления Лукашенко о покушении призвали освободить всех политзаключенных

Понедельник, 19 апреля 2021, 19:38

Соединенные Штаты призвали режим Александра Лукашенко освободить всех политических заключенных в Беларуси и начать переговоры о проведении новых выборов.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.

"С Беларусью не может быть дел как обычно, учитывая явное игнорирование режимом прав человека. Мы призываем власти Беларуси немедленно и безусловно освободить всех политических заключенных и вступить в содержательный диалог по выборам", - написал Блинкен.

18 апреля самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о задержании группы, готовившей покушение на него и его детей, и обвинил в этом спецслужбы США и администрацию Джо Байдена.

Напомним, украинского правозащитника Владимира Яворского выдворили из Беларуси, а перед тем заставляли давать показания против жены.

Темы: БеларусьСШАЛукашенко


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