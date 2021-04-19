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США відновлюють санкції проти 9 держкомпаній Білорусі

Понеділок, 19 квітня 2021, 20:23

Сполучені Штати прийняли рішення не продовжувати призупинення санкцій проти дев'яти підприємств нафтохімічної галузі Білорусі, термін дії якого спливає 26 квітня 2021 року.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві на сайті Держдепу.

"Держдепартамент США повністю підтримує зроблене сьогодні Міністерством фінансів США оголошення про відкликання Генеральної ліцензії (GL), пов'язаної з Білоруссю, і встановленні 45-денного періоду припинення операцій. Цей крок є ще одним наслідком  ігнорування білоруською владою прав людини і невиконання Білоруссю своїх зобов'язань за міжнародним правом в області прав людини", - йдеться в заяві.

На сайті Мінфіну США зазначено, що скасовується виключення з санкцій для наступних компаній: "Білоруський нафтовий торговий дім", "Белнефтехім" і його представництва в США, "Белшина", "Гродно Азот", "Гродно Хімволокно", "Лакокраска", " Нафтан "," Полоцьк-Скловолокно".

До завершення 45-денного періоду 3 червня 2021 року з цими компаніями дозволяються тільки ті операції, які необхідні для завершення з ними співпраці.

"Враховуючи різке погіршення ситуації з правами людини в Білорусі, уряд США вирішив, що подальше призупинення буде несумісним із білоруським законом про демократію та несумісним з американськими цінностями. Дев'ять державних підприємств фінансують і підтримують режим Лукашенка, сприяючи жорстоким репресіям проти білоруського народу та неодноразовій відмові від верховенства права", - зазначили у Держдепі.

18 квітня самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко заявив про затримання групи, яка готувала замах на нього і його дітей, та звинуватив у цьому спецслужби США і адміністрацію Джо Байдена.

Нагадаємо, українського правозахисника Володимира Яворського видворили з Білорусі, а перед тим змушували свідчити проти дружини.

Читайте також: Наш спільний виклик: як Україна може допомогти побороти диктатуру Лукашенка

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Теми: санкціїБілорусьСША
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